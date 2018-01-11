Украинцы делают опасные для власти выводы - опрос

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Коррупция и борьба с ней на протяжении последних лет входит в список главных проблем, беспокоящих украинцев. При этом люди на четвертый год после победы "евромайдана" разуверились в том, что новая власть намерена бороться с этим явлением. Об этом сказала социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина на пресс-конференции в Киеве.

Она рассказала, что ходит на небольшой рынок недалеко от своего дома. И вот в первый год после победы "евромайдана" знакомые женщины спрашивали там у нее, "ну что, кого посадили?" из коррупционеров. Потом, через два года, спрашивали уже по-другому: "ну что, ну и кого посадили?". А теперь спрашивать перестали: "они (люди во власти — ред.) никого не посадят, они — такие же".

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"Реальная борьба с коррупцией, создание реально действующего Антикоррупционного суда, эффективная работы судей угрожает определенным представителям власти. Но хочу подчеркнуть, что… отсутствие борьбы с коррупцией угрожает власти еще больше", — сказала Бекешкина.

По ее словам, сделанный людьми вывод о том, что нынешние представители власти — такие же, как и представители власти прежней, это "угрожающий для власти вывод".

"Если они такие же, значит, и закончить могут так же", — сказала социолог.

Бекешкина отметила, что тема борьбы с коррупцией — одна из ключевых для развития Украины. По результатам социологических исследований, на первом месте среди проблем, более всего беспокоящих украинцев — война.

"Но приблизительно наравне (с этой проблемой — Ред.) считаются актуальными такие вопросы, как развитие экономики, рост благосостояния, преодоление бедности, то есть, весь комплекс социальных проблем. И проблема борьбы с коррупцией", — рассказала эксперт.

Так, по результатам опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 15 по 19 декабря 2017 года (опрошены 2004 человека на подконтрольных Киеву территориях, ошибка выборки не превышает 2,3%), абсолютное большинство населения (80%) считают борьбу с коррупцией неуспешной, причем 46% — полностью провальной.

Успешной борьбу с коррупцией считают 15% респондентов, и только 2,5% оценивают это борьбу как "полностью успешную".

Почти половина (43%) населения не видят ни одной инстанции, которая активно боролась бы с коррупцией в Украине. Остальные видят активных борцов с коррупцией в средствах массовой информации и журналистах (26%), НАБУ (24%), антикоррупционных общественных организациях (21%), в самом населении (12%), в странах Запада (11%).

Среди государственных учреждений, призванных бороться с коррупцией, относительно лучшими, по мнению опрошенных, представляются только Специализированная антикоррупционная прокуратура (10%), и Национальное агентство предотвращения коррупции (9%).

При этом украинцы совсем не видят "борцов с коррупцией" в таких государственных институтах, как Служба безопасности Украины (6%), Генпрокуратура (5%), полиция (3%), Президент (3%), судьи, правительство, министерства, власть на местах (все — по 2%), Верховная Рада (1%).

По словам Бекешкиной, украинцы готовы к радикальным мерам борьбы с коррупционерами, возлагая надежды на "агента Катерину": 54% респондентов считают, что следует на законодательном уровне разрешить метод провокации взятки для борьбы с коррупцией среди должностных лиц.

Идея создания Антикоррупционного суда для многих стала даже "навязчивой", многие рассчитывают, что такой суд сыграет решающую роль в том, чтобы страна продвинулась в борьбе с коррупцией, отметила социолог.

При этом формирование Антикоррупционного суда граждане готовы доверить двум инстанциям — представителям антикоррупционных общественных организаций (42%) и экспертам из западных стран (41%). Доверить это депутатам Верховной Рады или самим судьям готовы 10% украинцев, представителям президента — лишь 6%.

По словам Бекешкиной, идея создания Антикоррупционного суда все же выглядит оправданной.

"Когда нам говорят, что все суды должны быть антикоррупционными, теоретически это так. А фактически — давайте посмотрим на электронные декларации некоторых судей. А фактически — прийти в суды и посмотреть там на автопарк. Антикоррупционный суд должен стать, по моему мнению, и, надеюсь, не только по моему, одним из ключевых компонентов эффективной борьбы с коррупционерами", — подчеркнула директор Фонда "Демократические инициативы".

При этом она отметила, что для эффективности такого суда очень важно, чтобы было доверие со стороны людей — "потому что вообще доверие к судьям у нас на самом низком уровне, на самом низком в Европе… ниже, чем (доверие — Ред.) к банкам, которые время от времени у нас лопаются".

По этой причине люди не хотят, чтобы судьи сами формировали суды, резюмировала социолог.

Напомним, глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что необходимо укрепить созданные антикоррупционные органы, "а также срочно нужно, чтобы заработал Антикоррупционный суд, о чем очень долго говорят и на чем настаивает Венецианская комиссия".

Ранее проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде" поступил в Верховную Раду. Инициатор проекта президент Петр Порошенко определил его как неотложный.