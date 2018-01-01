Вакаров: национализация "ПриватБанка" - коррупционная афера

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Генпрокурор Юрий Луценко назвал наиболее коррумпированные сферы в Украине. По его мнению, основные источники коррупции — государственные предприятия, таможня и сферы, связанные с недрами.

Побороть коррупцию на госпредприятиях, по мнению Юрия Луценко, можно с помощью приватизации.

На таможнях бороться со взяточничеством генпрокурор предлагает благодаря новым технологиям. В частности, он считает, что нужно установить электронные сканеры, через которые будет проверяться груз.

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А вот как побороть коррупцию в сферах, связанных с украинским недрами, Юрий Луценко не сказал. В то же время, он подчеркнул, что если в этих трех сферах изменить ситуацию, то можно побороть топ-коррупцию в Украине, включая партийную.

Каковы шансы, что коррупцию в Украине удастся побороть, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.

Facebook Василия Вакарова Василий Вакаров

(текст публикуется на языке оригинала)

Ви особисто погоджуєтеся із генпрокурором, що саме державні підприємства, митниця, сфери, пов'язані з надрами — це основні джерела корупції?

— Ні, це не основні джерела корупції. Основні джерела корупції, з моєї точки зору, є бюджетне фінансування, тобто це, що називається бюджетний процес, перерозподіл коштів, який відбувається в нашій країні. Оскільки ми, платники податків, платимо податки в бюджет, а далі він перерозподіляється необ'єктивно, несправедливо, і там якраз і відбуваються найбільші конфлікти інтересів. І це перша сфера, з моєї точки зору, яка найбільш корумпована. Друга — це сфера банківська, банківського капіталу. І зокрема, регулювання відносин з НБУ. Хочу зазначити, що найбільшою корупційною оборудкою, вона почалася минулого року, і закінчилася цього року, це ми з вами, платники податків, заплатили 165 мільярдів гривень за так звану приватизацію "ПриватБанку". Хоча насправді це ніяка не приватизація, а просто хлопці — Коломойський, олігархи і партнери окешилися, вивезли більше 2,6 мільярдів доларів за кордон, а ми за це все заплатили. Тобто це друга сфера, на мій погляд, банківська.

А вже третя — це податкова сфера, оскільки безпосередньо наші найбагатші люди — олігархи, політики, чиновники і просто дуже багаті люди отримують преференції в свій бік з точки зору несплати податків або податкових канікул, а також частина з тих людей, які завозять імпортні товари, не сплачуючи митні та збори митникам. Тобто вони отримують преференції на митній службі.

Стосовно митниці, Юрій Луценко вважає, що потрібно встановити електронні сканери, через які буде перевірятися вантаж. Мовляв, це допоможе побороти корупцію завдяки новим технологіям. Яка ваша думка?

— Ні, з моєї точки зору найбільшим корупціонером у нашій країні є Петро Порошенко, а безпосередньо ця особа, яку ви говорите, Юрій Луценко, він є номер два, з мого погляду, корупціонером в країні. Тому що коли він зустрічається з Коломойським в Нідерландах і пробує домовитися про те, щоб перерозподілити кошти, які вкрав Коломойський, щоб перерозподілити їх не в бюджет України, а Луценко виступає у ролі такого, знаєте, заганяла. Він заганяє Коломойського, щоб той поділився з Порошенко капіталом, а не з народом України. Так що в першу чергу там треба наводити лад. А стосовно сканерів тощо, ці байки ми чуємо вже більше 10 років.

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Не так давно у нас був проект, це озвучував ще один корупціонер в нашій країні — колишній прем'єр Яценюк, він кілька років тому озвучував проект, що разом з Великобританією взяти в оточення наш кордон, нашу митну службу, і осканувати її, окамерувати її, щоб в нас все було, ще й супутники так зверху повісити, щоб вони дивилися за кожною фурою, за кожним потягом, який приїжджає на територію України, і виїжджає звідти. Це блеф, казки, і не хочеться навіть говорити про це. Це міф. Того не буде.

Стосовно українських надр, яка ваша оцінка рівня корупції тут?

— Отут частково я згоден з висловленням Луценка, оскільки колись Семерак, який на сьогоднішній день є міністром екології, він був міністром Кабміну і очолював корупційну схему, те, що називається до нас, коли в Україну приходить будь-який продукт в тарі, в упаковці, ми його повинні були тут утилізувати. Але для цього було створено навіть державне підприємство, і з усіх осіб юридичних і фізичних, які займаються імпортом продуктів, вони сплачували гроші на створення, на побудову заводів, які б мали займатися утилізацією цих тар, упаковок тощо. Цю схему безпосередньо очолював міністр Кабміну Семерак. Він настільки потужно і класно працював, що його підвищили і поставили міністром екології. Тому корупційні схеми, які були, і які очолював міністр Семерак, будучи міністром Кабміну, в нього поле розширилося, і зараз в нього більше є можливостей очолювати корупційні схеми в тому, що називається, перерозподіл надбання того, що нам дав Господь Бог, всім українцям, і того, що в нас є під землею. Тому з цим я згоден, але тут навіть ніхто не розпочинав роботу.

Ті три пункти, про які ви говорили – бюджет, банківська сфера, податкова сфера, нехай буде і митниця, і українські надра – що тут потрібно робити? Як можна побороти топ-корупцію?

— Давайте будемо говорити дуже чітко і серйозно. У нас боротьба з корупцією закінчилась у 2010 році. З 2010 року у нас були ліквідовані всі органи, які займались боротьбою з корупцією. Ми почали робити, почали займатись запобіганням корупції, тобто з 2010 року у нас набула чинності Конвенція ООН проти корупції, і ми займаємось всі запобіганням корупції. Для того щоб запобіганням корупції розпочати займатись, нам потрібні всім, абсолютно всім – громадянам України, іноземцям нормальні, прості правила гри серед податків, серед валютного контролю, серед митних і всяких таких речей, тому що саме там розпочинається те, що називається конфлікт інтересів. Якщо у нас є інтереси, ми всі хочемо заробляти, ми всі хочемо бути активними, ми всі хочемо збагачувати свої статки, рости матеріально, в першу чергу, і якщо ми розуміємо правила гри, якщо вони для всіх однаково зрозумілі, я ще раз кажу податкова сфера, митна сфера, валютне законодавство, тоді ми з вами сперечаємось, конкуруємо, а не конфліктуємо в інтересах, і звідти є природа конфлікту інтересів, звідти і є природа корупції. Якщо ми не наведемо лад там, а це конкретна робота щоденна, щохвилинна, щосекундна, по пунктикам, копітка, ми до неї навіть не приступали.

Якими методами має проводитись ця робота? Репресивними?

— Репресивні методи у всій країні складають від 1 до 10% в плані подолання корупції. 90% — це правила гри, які жорстко встановлені і жорстко дотримуються, починаючи від президента країни і закінчуючи людиною, яка стоїть на посту в митниці чи податківець. Це загальна нормальна робота, ми всі — громадяни України запряглись і починаємо робити. Але роботу цю повинен почати, в першу чергу, президент країни, в другу чергу — голова ВР, в третю чергу — прем’єр. Ніякий генпрокурор, ніяка ГПУ, СБУ, НАБУ, НАЗК, САП, антикорупційний суд і бла-бла нічого не зроблять для того, щоб принаймні розпочати шлях до подолання корупції, зменшення її в країні.

Напомним, закон об импичменте Порошенко не решит проблему коррупции, полагает эксперт Александр Москалюк. По его мнению, необходимо реформировать все институты власти и повышать ответственность всех участников политической игры, а не говорить исключительно о президенте.