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    Политика

    Стало известно, как часто в Украине нарушалась свобода слова в 2017

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    В тройку категорий - лидеров по количеству нарушений вошли: препятствование законной журналистской деятельности, ограничение доступа к публичной информации и угрозы и запугивания журналистов.
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    "Экспресс"

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В 2017 в Украине зафиксировано 274 случаев нарушений свободы слова. Согласно исследованию, основными нападавшими на журналистов и нарушителями свободы слова были частные лица (150 случаев), местная власть (49 случаев) и правоохранительные органы (33 случая), сообщает Институт массовой информации со ссылкой на собственное ежегодное исследование "Барометр свободы слова".

    Журналисты
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Журналистские реалии Украины: сотни нарушений свободы слова за год

    "В 2017 году на неоккупированной территории Украины было зафиксировано 274 случая нарушений свободы слова (по состоянию на 28 декабря), что незначительно больше, чем в прошлом году (в 2016 году ИМИ зафиксировал 264 нарушения свободы слова в Украине, в 2015 году — 310 случаев, в 2014 году — 995 случаев)", — говорится в сообщении.

    В тройку категорий — лидеров по количеству нарушений вошли: препятствование законной журналистской деятельности (88 случаев), ограничение доступа к публичной информации (40 случаев) и угрозы и запугивания журналистов (37).

    На четвертом месте — нападения и избиения журналистов (29 случаев). На пятом — кибератаки (15 случаев).

    "Раньше, в течение двух предыдущих лет (2015 и 2016 годы), ИМИ наблюдал тенденцию, когда нарушителями были преимущественно частные лица. Напомним, что в 2013-2014 годах основными агрессорами и нарушителями прав журналистов были представители правоохранительных органов и местные чиновники", — сообщает ИМИ.

    Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ; он призвал международных партнеров усилить давление на Киев для обеспечения свободы слова в стране.

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