Журналистские реалии Украины: сотни нарушений свободы слова за год

РИА Новости Украина

В 2017 году в Украине было зафиксировано 274 случая нарушений свободы слова (по состоянию на 28 декабря), что незначительно больше, чем в прошлом году (264 нарушения свободы слова в Украине, в 2015 году — 310 случаев, в 2014 году — 995 случаев). Таковы данные ежегодного исследования Института массовой информации "Барометр свободы слова".

Вместе с Крымом (16) и территориями Донбасса (3) в этом году количество нарушений свободы слова составило 293 случая.

В тройку категорий-лидеров по количеству нарушений вошли препятствование законной журналистской деятельности, ограничение доступа к публичной информации и угрозы и запугивания журналистов.

Лидером по количеству нарушений в 2017 году стала категория "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" — 88 случаев. В то же время количество препятствований в 2017 году несколько упало по сравнению с предыдущими годами (в 2016 году — 108 случаев, в 2015 году — 100, в 2014 году — 150, в 2013 году — 130 препятствований). Больше всего журналистам препятствовали, как и в прошлом году, частные лица, местные власти и правоохранители.

Второе место заняла категория ограничения доступа к публичной информации — 40 случаев (в 2016 году — 30, в 2015 году — 33, в 2014 году — 14, в 2013 году — 13 случаев). В этом году, как и в предыдущие два года, ограничивали доступ журналистов к публичной информации чаще всего органы местной власти.

Третье место заняли угрозы — 37 случаев (в 2016 году — 43, в 2015 году — 36 угроз, в 2014 году — 98, в 2013 году — 35). Угрожали журналистам преимущественно частные лица, местные власти и правоохранители.

По количеству нарушений на четвертом месте оказались нападения и избиения журналистов — 29 случаев. Количество нападений на журналистов практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом (для сравнения, в 2016 году экспертами ИМИ было зафиксировано 30 нападений, в 2015 году — 58, в 2014 году — 286).

Пятое место по количеству нарушений заняли кибератаки — 15 случаев (в 2016 году — 11 случаев, в 2015 году — 17).

По данным исследования ИМИ, основными нападающими на журналистов и нарушителями свободы слова в 2017 году были частные лица (150 случаев), местные власти (49 случаев) и правоохранительные органы (33 случая). Ранее, в течение двух предыдущих лет (2015 и 2016 годы), ИМИ наблюдал тенденцию, когда нарушителями были преимущественно частные лица. Напомним, что в 2013-2014 годах основными агрессорами и нарушителями прав журналистов были представители правоохранительных органов и местные чиновники.

Кроме того, отрицательной тенденцией является увеличение количества случаев повреждения имущества журналистов: с начала года зафиксировано 13 случаев, по сравнению с прошлым годом, когда было зафиксировано лишь 4 таких случая.

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"В этом году увеличение нарушений свободы слова по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло за счет таких категорий, как: доступ к публичной информации, кибератаки, повреждения имущества журналистов и политическое давление. В частности, показатели по двум последним категориям выросли втрое. Также увеличение нарушений произошло за счет роста количества судебных исков против СМИ, юридического и экономического давления", — сообщила медиа-експерт ИМИ Екатерина Дячук.

В 2017 году регионами-лидерами нарушений (кроме неподконтрольных территорий), как и в прошлом году, стали Киев с областью (79 случаев), Волынь (23 случая), Николаевская (20 случаев), Полтавская (18 случаев) и Одесская (15 случаев). Заметим, что уже второй год подряд в первой пятерке регионов-лидеров по количеству нарушений прав журналистов остаются Волынь, Николаевская и Полтавская области.

На неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей ИМИ удалось зафиксировать лишь 3 случая (в 2016 году — 12 случаев нарушений свободы слова). Это объясняется ограниченным доступом украинских журналистов к этой территории. В частности, в этом году в Донецке исчез блоггер и автор проекта Радио Свобода "Радио Донбас.Реалии" Станислав Асеев, который писал о ситуации «изнутри» для украинских СМИ. Кроме того, в плену ЛНР в течение 2017 года находился недавно освобожден блогер Эдуард Неделяев. Для сравнения — в прошлом году ИМИ зафиксировал на неподконтрольных территориях Донбасса 3 случая пребывания в плену, в 2015 году — 16 случаев.

В Крыму в 2017 году зафиксировано 16 случаев нарушений свободы слова, что почти вдвое меньше, чем в 2016 году (31 случай), в 2015 году — 43 случая.

"Таким образом, основные тенденции 2017 в сфере свободы слова — это некоторое снижение физической агрессии в отношении журналистов (препятствований, нападений и угроз) на фоне увеличения количества нарушений, связанных с политическим, юридическим давлением и с доступом к публичной информации. Отдельно подчеркну ситуацию с безнаказанностью за резонансные преступления против журналистов — остается нерасследованным дело убийства Павла Шеремета, а фактический соучастник убийства журналиста Вячеслава Веремия получил условный срок", — заявила исполнительный директор ИМИ Оксана Романюк.