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    Аналитика и комментарии

    Журналистские реалии Украины: сотни нарушений свободы слова за год

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (316)

    (обновлено: )8710
    В 2017 году в Украине зафиксировали почти 300 случаев нарушений свободы слова. Лидером по нарушениям стали препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.
    Журналисты
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Блокада телеканала NewsOne
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
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    В 2017 году в Украине было зафиксировано 274 случая нарушений свободы слова (по состоянию на 28 декабря), что незначительно больше, чем в прошлом году (264 нарушения свободы слова в Украине, в 2015 году — 310 случаев, в 2014 году — 995 случаев). Таковы данные ежегодного исследования Института массовой информации "Барометр свободы слова".

    Вместе с Крымом (16) и территориями Донбасса (3) в этом году количество нарушений свободы слова составило 293 случая.

    В тройку категорий-лидеров по количеству нарушений вошли препятствование законной журналистской деятельности, ограничение доступа к публичной информации и угрозы и запугивания журналистов.

    Лидером по количеству нарушений в 2017 году стала категория "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" — 88 случаев. В то же время количество препятствований в 2017 году несколько упало по сравнению с предыдущими годами (в 2016 году — 108 случаев, в 2015 году — 100, в 2014 году — 150, в 2013 году — 130 препятствований). Больше всего журналистам препятствовали, как и в прошлом году, частные лица, местные власти и правоохранители.

    Блокада телеканала NewsOne
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Второе место заняла категория ограничения доступа к публичной информации — 40 случаев (в 2016 году — 30, в 2015 году — 33, в 2014 году — 14, в 2013 году — 13 случаев). В этом году, как и в предыдущие два года, ограничивали доступ журналистов к публичной информации чаще всего органы местной власти.

    Третье место заняли угрозы — 37 случаев (в 2016 году — 43, в 2015 году — 36 угроз, в 2014 году — 98, в 2013 году — 35). Угрожали журналистам преимущественно частные лица, местные власти и правоохранители.

    По количеству нарушений на четвертом месте оказались нападения и избиения журналистов — 29 случаев. Количество нападений на журналистов практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом (для сравнения, в 2016 году экспертами ИМИ было зафиксировано 30 нападений, в 2015 году — 58, в 2014 году — 286).

    Пятое место по количеству нарушений заняли кибератаки — 15 случаев (в 2016 году — 11 случаев, в 2015 году — 17).

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    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
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    По данным исследования ИМИ, основными нападающими на журналистов и нарушителями свободы слова в 2017 году были частные лица (150 случаев), местные власти (49 случаев) и правоохранительные органы (33 случая). Ранее, в течение двух предыдущих лет (2015 и 2016 годы), ИМИ наблюдал тенденцию, когда нарушителями были преимущественно частные лица. Напомним, что в 2013-2014 годах основными агрессорами и нарушителями прав журналистов были представители правоохранительных органов и местные чиновники.

    Кроме того, отрицательной тенденцией является увеличение количества случаев повреждения имущества журналистов: с начала года зафиксировано 13 случаев, по сравнению с прошлым годом, когда было зафиксировано лишь 4 таких случая.

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    "В этом году увеличение нарушений свободы слова по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло за счет таких категорий, как: доступ к публичной информации, кибератаки, повреждения имущества журналистов и политическое давление. В частности, показатели по двум последним категориям выросли втрое. Также увеличение нарушений произошло за счет роста количества судебных исков против СМИ, юридического и экономического давления", — сообщила медиа-експерт ИМИ Екатерина Дячук.

    Пресс-конференция. Архивное фото
    PHILIPPE DESMAZES / AFP
    Узники совести, заложники мнения: тяжелый год для журналистов Украины

    В 2017 году регионами-лидерами нарушений (кроме неподконтрольных территорий), как и в прошлом году, стали Киев с областью (79 случаев), Волынь (23 случая), Николаевская (20 случаев), Полтавская (18 случаев) и Одесская (15 случаев). Заметим, что уже второй год подряд в первой пятерке регионов-лидеров по количеству нарушений прав журналистов остаются Волынь, Николаевская и Полтавская области.

    На неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей ИМИ удалось зафиксировать лишь 3 случая (в 2016 году — 12 случаев нарушений свободы слова). Это объясняется ограниченным доступом украинских журналистов к этой территории. В частности, в этом году в Донецке исчез блоггер и автор проекта Радио Свобода "Радио Донбас.Реалии" Станислав Асеев, который писал о ситуации «изнутри» для украинских СМИ. Кроме того, в плену ЛНР в течение 2017 года находился недавно освобожден блогер Эдуард Неделяев. Для сравнения — в прошлом году ИМИ зафиксировал на неподконтрольных территориях Донбасса 3 случая пребывания в плену, в 2015 году — 16 случаев.

    Пресс-конференция. Архивное фото
    AFP PHOTO / FRANCK FIFE
    Сажают, избивают, обыскивают. Журналисты в Украине на мушке

    В Крыму в 2017 году зафиксировано 16 случаев нарушений свободы слова, что почти вдвое меньше, чем в 2016 году (31 случай), в 2015 году — 43 случая. 

    "Таким образом, основные тенденции 2017 в сфере свободы слова — это некоторое снижение физической агрессии в отношении журналистов (препятствований, нападений и угроз) на фоне увеличения количества нарушений, связанных с политическим, юридическим давлением и с доступом к публичной информации. Отдельно подчеркну ситуацию с безнаказанностью за резонансные преступления против журналистов — остается нерасследованным дело убийства Павла Шеремета, а фактический соучастник убийства журналиста Вячеслава Веремия получил условный срок", — заявила исполнительный директор ИМИ Оксана Романюк

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