Выпуск криптовалюты в Украине: СНБО сделал заявление

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты, сообщила в четверг пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Согласно сообщению, на заседании Национального координационного центра кибербезопасности был рассмотрен комплекс проблем, связанных с неконтролируемым оборотом криптовалют на территории Украины.

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"Национальным банком Украины прорабатывается вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты", — отмечается, в частности, в сообщении.

Ранее Национальный банк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг заявили, что не признают криптовалюту платежным средством, денежным суррогатом или ценностью, они также предупредили граждан о рисках операций с ними.