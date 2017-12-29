Похищенного российского специалиста по криптовалютам освободили

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Российского IT-специалиста Павла Лернера, похищенного в Киеве 26 декабря, освободили, сообщает "Страна" со ссылкой на источники в полиции.

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"Его освободили сами похитители. Выбросили на трассе", — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что специалиста в сфере IT и блокчейн-технологий Павла Лернера похитили в Киеве. Вечером к правоохранителям с заявлением о похищении обратились его знакомые. Полиция квалифицировала данное событие как "похищение".