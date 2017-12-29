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    Похищенного российского специалиста по криптовалютам освободили

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    По информации источников в Национальной полиции, ранее похищенного российского спеца по криптовалютам Павла Лернера освободили сами похитители, "выбросили на трассе".
    Павел Лернер
    Павел Лернер в facebook

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Российского IT-специалиста Павла Лернера, похищенного в Киеве 26 декабря, освободили, сообщает "Страна" со ссылкой на источники в полиции.

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    "Его освободили сами похитители. Выбросили на трассе", — сообщили в полиции.

    Ранее сообщалось, что специалиста в сфере IT и блокчейн-технологий Павла Лернера похитили в Киеве. Вечером к правоохранителям с заявлением о похищении обратились его знакомые. Полиция квалифицировала данное событие как "похищение".

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