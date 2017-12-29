Поматросили и бросили. Мифические "агенты реформ" и их мифические реформы

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

После Евромайдана власти усердно обещали обществу новые реформы, а на государственную службу пришла целая плеяда новых людей — как иностранцев, так и лиц с несоответствующим должностям образованием. Впрочем, на сегодняшний день практически все они уже ушли из власти. Подробнее о таких "реформаторах" — в обзоре РИА Новости Украина.

Скандальная зам Авакова

На днях стало известно об увольнении скандальной заместительницы министра внутренних дел Украины по вопросам европейской интеграции Анастасии Деевой, назначение которой в минувшем году вызвало широкий общественный резонанс. Так, 24-летняя Деева до высокой должности не имела опыта работы на уровне заместителя министра, а назначение было осуществлено с нарушениями законодательства: не был проведен конкурс на замещение должности, ее кандидатура не была согласована с профильным вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции. Примечательным было и то, что после вступления Деевой в должность в сети появились ее откровенные снимки в стиле ню.

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Но молодой ценный кадр по евроинтеграции на должности долго не продержалась. По информации Кабмина, проработав чуть больше года, Деева ушла по собственному желанию. Шеф Деевой Арсен Аваков заявил, что его подопечная "с блеском реализовала все проекты, которые были запланированы", при этом не уточнив, о каких именно проектах идет речь. Любопытно, что с начала года Деева за "блестящую работу" получила 717 274 грн зарплаты в министерстве.

"Реформаторы" Саакашвили

Широкой коалицией инспираторов реформ ознаменовался и приход на должность главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили в 2015 году. В частности, украинцы узнали о молодом даровании Юлии Марушевской, которая в 26 лет с дипломом филолога возглавила Одесскую таможню вне конкурса.

"Какая разница между инвойсом, коносаментом — все эти особенности оформления таможенной стоимости я изучаю, но в этом нет какой-то высшей математики", — заявляла Марушевская.

Аспирантка, записавшая ролик на Youtube во время Евромайдана, весь свой талант в новой должности проявить так и не смогла — в 2016 году она подала в отставку, успев поконфликтовать с главой ГФС Романом Насировым. В СМИ сообщалось, что зарплата Марушевской на посту главы Одесской таможни составляла всего три тысячи гривен в месяц, а вот после увольнения ее обвинили в нанесении ущерба государству на сумму 6,92 миллиона гривен.

В команде бывшего грузинского президента был также и "немец львовского происхождения" Саша Боровик, который получив украинское гражданство работал в должности заместителя главы Одесской ОГА. Позднее он баллотировался на должность мэра Одессы и проиграл Геннадию Труханову. Впрочем, глава государства Петр Порошенко уже в этом году лишил Боровика украинского гражданства, а апологет реформ, которые никто так и не увидел, сохранив немецкий паспорт, уехал из Украины.

Громким был и приход в команду Саакашвили бывшей российской оппозиционерки Марии Гайдар, которая в 2015 году также получила гражданство Украины, но испытание украинским языком так и не прошла. Гайдар поработала заместителем Сааакшвили, а увольняясь с должности в 2016 году, заявила, что после ее ухода в системах здравоохранения и социальной защиты Одесской области происходит "громкий и постыдный провал". Собственно, какой подъем предшествовал провалу Гайдар не уточняла. Впоследствии она прошла в Одесский областной совет от "Блока Петра Порошенко", а в 2017 году стала советником Порошенко.

Варяги и рокеры

В украинских разрекламированных реформах также пробовали свои силы и другие люди. После 2014 года на различных должностях в стране трудился на благо украинцев целый грузинский десант. Грузин Александр Квиташвили приехал в Украину в декабре 2014 года и возглавил Минздрав. Однако уже в июле 2015 года на фоне обвинений в бездеятельности, он заявил о готовности уйти в отставку, но должности лишился только в 2016-ом.

Спустя год после начала работы, 14 ноября 2016 года, подала в отставку и Хатия Деканоидзе — глава Нацполиции, которая посчитала, что свою миссию она выполнила, но подчеркнула, что политики вмешиваются в работу правоохранительной системы. До этого ушла и замминистра внутренних дел Эка Згуладзе.

Напомним, что в правительстве работали также и литовцы. В частности, Айварас Абромавичус возглавлял Минэкономразвития. Он был одним из первых министров-иностранцев, со скандалом подавшим в отставку в начале минувшего года. Сам Абромавичус объяснял причину своего ухода невозможностью проводить реформы из-за противодействия со стороны властей.

Позднее на смену грузинским в Украине пришли к власти польские чиновники. В апреле 2016 года Кабмин назначил гендиректором "Укрзализныци" поляка Войцеха Бальчуна, который также является лидером польского рок-бэнда. Спустя полгода, он выступил с резонансным докладом, в котором признал, что на "Укрзализныце" технический дефолт, антисанитария, а в компании не прекращаются попытки внутреннего саботажа реформ. Все это, конечно, не мешало Бальчуну получать около 463 тысяч гривен заработной платы в месяц.

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Рок-певец после различных скандалов ушел в отставку в августе этого года, разоткровенничавшись с журналистами о своем увольнении. Поляк вообще назвал своим главным успехом то, что он вернулся из Украины живым.

"С точки зрения опасений и рисков, которые я принял во внимание при поездке в Украину, могу сказать, что наибольший успех в том, что я выжил и вернулся", — сказал Бальчун.

Он рассказал, что ходил в Украине в пуленепробиваемом жилете, а от экстремальной работы его спасала музыка: "Никто не ожидал, что я выдержу это долго". При этом Бальчун не отрицал что сразу воспринимал эту должность как временную.

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По данным материалов открытых источников интернет