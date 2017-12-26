Тренд дня: "реформы - это всего лишь повод залезть украинцам в карман"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Ни одна из реформ, принятых в Украине в 2017 году, не нашла поддержки у большинства украинцев, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова. Наиболее позитивное отношение в обществе — к реформе образования, которую поддержали 26% респондентов, а 41,8% выступили против. Медреформу поддержали 21,2%, а 56,9% отнеслись негативно. Пенсионную реформу поддержали 19,9% респондентов, 56,9% выступили против, земельную реформу положительно оценили 14,6% граждан, а 52,3% — негативно, судебная реформа нашла поддержку только у 12,6% респондентов, 49,1% выступили против нее.

Политэксперт Юрий Романенко отметил, что не следует жаловаться на общество, которое якобы не хочет реформ, так как данные социологии отражают уровень доверия народа к элитам и государству.

"Когда доверия нет, то реформы рассматриваются как очередной повод залезть в карман простого человека. Когда он будет видеть мясо, свежие фрукты на своем столе и не будет жить от зарплаты до зарплаты, то он поверит в реформы. А для того, чтобы реформы удались, не нужно заморачиваться поддерживают их или нет, но нужно заморачиваться действиями, порождающими коллективный успех и доверие", - написал Романенко в Facebook.

Он подчеркнул, что когда в стране одни социальные группы начнут генерировать коллективный успех, то другие увидят ценность кооперации и изменений.

Facebook Юрия Романенко Скриншот с сайта Facebook

"Сегодня же все находятся в логике удержания того барахла, что досталось от прошлых поколений и перманентным его дерибаном по остаточному принципу. Конечно, когда все видят, что барахла все меньше, кто будет верить в искренность реформаторов?" - подытожил эксперт.

Финансовый аналитик Сергей Фурса также отметил, что массово население никогда не будет поддерживать реформы, а если реформу поддерживают — значит это популизм.

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"Потому что люди склонны искать простые решения сложных проблем. А их не существует. Такие решения можно продать избирателям и выиграть выборы, но они никогда не работают. В то же время сложные решения требуют слишком большого количества фактов и аргументов, которые никогда никто не сможет объяснить обычным людям. И не потому, что объяснять сложно. А потому что не поймут", - считает Фурса.

По его мнению, настоящая реформа меняет фундаментальные основы, что заставляет множество людей выйти из зоны комфорта и изменить стратегию выживания.

"А значит надо отказать от работающей стратегии. А это больно! И это вызывает отторжение. Более того, впереди неопределенность, которую никто не любит. А значит и поддерживать изменения никто не будет", - уточнил Фурса.

Facebook Сергея Фурсы Скриншот с сайта Facebook

Эксперт подчеркнул, что в сложившейся ситуации есть также во власти и свои выгодополучатели, которые дискредитируют реформы.

"Они паразитируют на неверной системе. И не важно, это глав врачи или сотрудники СБУ. Важно, что они не хотят изменений. И важно, что они накопили за время своей паразитической деятельности достаточно ресурсов и влияния, чтобы сопротивляться реформе. И они будут дискредитировать ее. Потому что это вопрос их личного выживания", - акцентировал аналитик.

Фурса уверен, что если нет шума вокруг реформ, значит они неполноценны.

Facebook Сергея Фурсы Скриншот с сайта Facebook

"Как о полноценности медицинской реформы свидетельствует визги Богомолец по всем каналам, или как о правильности процесса с Приватом свидетельствует истерика на одном известном телеканале, равно также не хватает мечущегося Поплавского для понимания, что реформа образования правильна. Поляков и венгров не хватает", — отметил эксперт, добавив, что при настоящей реформе нельзя допускать к ее принятию или имплементации предыдущих выгодополучателей.

Фурса также подчеркнул, что о правильности реформ будет свидетельствовать только их массовая неподдержка в обществе.

"То, что люди не поддерживают реформы, еще не говорит о том, что реформы правильные. Это необходимое условие, но не достаточное. С уверенностью можно лишь говорить о том, что люди никогда не будут массово поддерживать правильные реформы. И если сомневаетесь, спросите у Маргарет Тэтчер", - резюмировал Фурса.

Facebook Сергея Фурсы Скриншот с сайта Facebook

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук обратил внимание на то, что большинство украинцев, согласно данным социологии, не интересуется политикой.

"Посмотрел вот соцопросы. Большинство украинцев не интересуется политикой. Так что же мы тогда возмущаемся, что у нас такая власть и такие политики?" — задается вопросом эксперт.

Также эксперты не обошли вниманием празднование в Украине впервые выходным днем католического Рождества. Глава государства Петр Порошенко, поздравляя украинцев с Рождеством по григорианскому календарю, отметил, что решил праздновать дважды.

Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко на фоне заявления гаранта задалась вопросом, как религиозным людям соблюдать рождественский пост при двух празднованиях Рождества.

"Вот идет Рождественский пост у православных. Люди постятся, готовятся, больше духовно. Потом все вместе празднуют Рождество в храме. Потом дома. Праздник не про "особисто Я", праздник Рождества ведь о другом. И тут посреди поста — "особисто я виришив святкувати Риздво двичи" — так а пост тогда тоже надо начать двичи?" - написала Дьяченко в Facebook.

Facebook Елены Дьяченко Скриншот с сайта Facebook

В этом контексте она также озадачилась вопросом празднования в Украине Пасхи.

"А Пасху тоже надо двичи? Тогда получается что не совсем воскрес, и через две недели контрольное? Или как это происходит в головах тех, кто особисто виришив двичи?" - подытожила Дьяченко.

Адвокат Оксана Соколовская в свою очередь отметила, что в стране "резко все веру изменили" и стали "жить в Европе".

"Люди, очнитесь…. Вы что резко все веру изменили? Или в Европе жить стали, после выходного дня 25.12? Что это рождество католическое для Вас праздником стало? Для меня был и есть праздник Новый год с его дедом морозом и конечно Рождество Христово 07.01!", — выразила мнение Соколовская.