Гройсман высказался о ходе реформ в Украине

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Реформы в Украине движутся в правильном направлении, считает премьер Владимир Гройсман.

Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу в ответ на просьбу прокомментировать обеспокоенность Запада тем, что в Украине начал тормозиться ход реформ.

"Реформа децентрализации, реформа государственной службы государственной закупки лекарств, реформа энергетического сектора, масштабная реформа пенсионной системы, постоянно проводим дерегуляцию экономики, начали путь по реформе образования и медицинского обеспечения, будет еще (создан — ред.) антикоррупционный суд. Я считаю, что мы можем сказать, что мы двигаемся в очень правильном направлении, скажите, что еще надо, чтобы изменять страну", — заявил Гройсман.

При этом премьер признал, что некоторые реформы "идут не так быстро, как бы он хотел". В то же время он считает, что отдельные политики преднамеренно используют свои возможности, чтобы сформировать у иностранных дипломатов впечатление, будто бы в Украине "ничего не происходит и будто все пропало".

Напомним, почти 40% украинцев не верят в успех реформ в стране и 42% считают, что не сделано ничего из необходимых изменений, свидетельствуют результаты социологического опроса.