Дуда заявил, что решил подписать спорные законы о судебной реформе

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что принял решение подписать спорные законы о судебной реформе, несмотря на начало санкционной процедуры ЕК.

"Хочу проинформировать, что принял решение. Это были президентские проекты законов. Я принял решение о подписании этих законов", — сказал Дуда, выступая со специальным заявлением.

Еврокомиссия (ЕК) в среду приняла решение начать санкционную процедуру в отношении Польши за допущенное, по мнению исполнительной коллегии Евросоюза, властями этой страны отступление от демократических норм в результате судебной реформы.

Речь идет о применении в отношении Польши статьи 7 договора о Европейском союзе. ЕК из-за реформирования польской судебной системы ранее пригрозила Варшаве активацией данной статьи, что чревато для Польши лишением права голоса в Совете ЕС, в случае если другие страны-члены сообщества одобрят такое решение.

Ранее польский сенат принял окончательную редакцию спорных законов о Верховном суде и Национальном судебном совете, проект которых предложил президент Анджей Дуда. При этом в ходе рассмотрения в сейме в проекты были внесены поправки, с учетом которых документы значительно отличаются от предложенных президентом и вновь вызывают критику со стороны оппозиции.

Между тем, по мнению первого председателя Европейского совета (2009-2014) Хермана Ван Ромпея, лишить Польшу голоса в Совете ЕС за имеющее место, по мнению институтов сообщества, отступление от демократических норм нереально, поскольку "уже сейчас очевидно", что среди стран-членов ЕС по этому вопросу не будет достигнуто требуемое единогласие.

В процедурном порядке первоначально решение Еврокомиссии должны утвердить не менее 22 из 28 государств ЕС. Если это произойдет, окончательное решение надлежит единогласно принять 28 главам государств и правительств.