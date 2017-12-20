Польша проигнорировала запущенную санкционную процедуру ЕС

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. Польша продолжит законодательную реформу, несмотря на санкции Евросоюза, заявил министр юстиции Польши Збигнев Зебро на пресс-конференции в среду.

Еврокомиссия в среду приняла решение начать санкционную процедуру в отношении Польши за допущенное, по мнению исполнительной коллегии Евросоюза, властями этой страны отступление от демократических норм в результате проведения судебной реформы.

"Я принимаю это решение спокойно. Речь идет о политике, а не о верховенстве закона… Польша является страной, правовым государством. Мы должны продолжить реформу юстиции, — сказал Зебро.

Еврокомиссии не удастся применить санкции в отношении Польши, заявил журналистам в четверг заместитель председателя Европарламента от Польши, член политического комитета правящей партии "Право и справедливость" Рышард Чарнецкий.

"Чтобы начать санкции, нужна единогласность. А этой единогласности, конечно, не будет", — сказал Чарнецкий.

С ним согласна пресс-секретарь "Права и справедливости" Беата Мазурек. "Для введения санкций нужно единогласие, а мы знаем с полной уверенностью, что Венгрия такие санкции не поддержит", — сказала она.

Ранее Еврокомиссия предупреждала Варшаву, что из-за проведения реформы судебной системы в отношении Польши может быть применена седьмая статья договора о Европейском союзе. Для Польши это чревато лишением права голоса в Совете ЕС, если другие страны-члены сообщества одобрят такое решение.

Ранее польский сенат принял окончательную редакцию спорных законов о Верховном суде и Национальном судебном совете, проект которых предложил президент Анджей Дуда. При этом в ходе рассмотрения в сейме в проекты были внесены поправки, с учетом которых документы значительно отличаются от предложенных президентом и вновь вызывают критику со стороны оппозиции.

Между тем, по мнению первого председателя Европейского совета (2009-2014) Хермана Ван Ромпея, лишить Польшу голоса в Совете ЕС за имеющее место, по мнению институтов сообщества, отступление от демократических норм нереально, поскольку "уже сейчас очевидно", что среди стран-членов ЕС по этому вопросу не будет достигнуто требуемое единогласие.

В процедурном порядке первоначально решение Еврокомиссии должны утвердить не менее 22 государств ЕС. Если это произойдет, окончательное решение надлежит единогласно принять главам государств и правительств.