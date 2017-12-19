Польша теряет авторитет? ЕС планирует наказать строптивую Варшаву

РИА Новости Украина

В Евросоюзе в очередной раз обещают наказать Польшу, намекая, что ее могут оставить без права голоса в Совете ЕС. Попытки приструнить Варшаву Брюссель предпринимает давно и пока без особого успеха. Поэтому на польское правительство завуалированные угрозы производят мало впечатления.

Тем более что в противостоянии с центром у Польши есть надежный союзник — Венгрия. Филипп Прокудин для РИА Новости разбирался, как в Европе явочным порядком оформляются два различных союза и почему Польше исторически знакома эта ситуация.



"Риск нарушить европейские ценности" Украинское фото Украина – Польша. Вместе невозможно и врозь никак

О том, что Еврокомиссия собирается применить к Варшаве положения статьи седьмой Договора о ЕС, сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники. Теоретически это может привести к "приостановке отдельных прав", в том числе к лишению голоса в Совете Европейского союза. "Нет никаких признаков того, что "красная линия" (в отношениях Польши и ЕС. — Ред.) не пересечена", — приводит Süddeutsche Zeitung мнение некоего дипломата из европейских структур.

Одну из причин этого противостояния — судебную реформу в Польше — инициировала победившая на парламентских выборах 2015 года партия "Право и справедливость". Изменения должны расширить контроль министерства юстиции над судебной системой и увеличить полномочия парламента при назначении судей. Напряженный диалог между Варшавой и Брюсселем по этому вопросу идет как минимум с 2016 года. За это время стороны своих позиций не сдали.

Поэтому сказанные в декабре 2017 года слова высокопоставленного дипломата о некоей пересеченной "красной линии" удивительно напоминают "последнее китайское предупреждение". Еще в ноябре Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию, в которой критиковал Варшаву из-за судебной реформы. "Нынешняя ситуация в Польше создает явный риск серьезного нарушения европейских ценностей", — указывалось в документе. Уже тогда депутаты поручали комитету по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам ЕП подготовить документы для введения в действие все той же статьи седьмой Договора о ЕС.

Тогда же в Европарламенте осудили марш десятков тысяч националистов в День независимости Польши, который прошел в Варшаве 11 ноября. Акция состоялась под лозунгами "Национализм — наш путь" и "Бог, честь". Некоторые из участников несли транспаранты с надписями "Белая Европа братских народов", "Европа будет белой или безлюдной". Польские чиновники осудили действия "хулиганов" во время марша. Но в Брюсселе прекрасно понимали, что и молодые националисты, и правящая партия "Право и справедливость" на самом деле солидарны в неприятии политики ЕС в отношении беженцев.

Угроза лишить финансирования

Впрочем, совсем игнорировать давление Евросоюза Варшаве не удалось. В июле президент Польши Анджей Дуда отказался подписывать два уже принятых парламентом законопроекта, касающихся изменений в системе правосудия. В конце того же месяца в Брюсселе заявляли, что уже практически начали применять санкции против Варшавы. "Еврокомиссия запустила против Польши процедуру по предотвращению нарушений, направив ей письмо с официальным уведомлением", — говорилось в документе органа исполнительной власти в ЕС.

Первый заместитель председателя Еврокомиссии Франц Тиммерманс тогда признал за Варшавой право реформировать судебную систему "только при полном уважении своей конституции и законодательства ЕС, подписанного и ратифицированного польским государством". А еврокомиссар по вопросам юстиции, потребителей и равенства полов Вера Юрова пригрозила лишить Варшаву финансирования, если та не пойдет на попятную.

В этом противостоянии польское правительство не было одиноко. Все в том же июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт поддержит Варшаву в споре с евробюрократами. "Наступление инквизиции на Польшу никогда не будет иметь успеха, потому что Венгрия использует все юридические возможности в Европейском союзе, чтобы проявить солидарность с поляками", — сказал он.

Венгерский лидер вообще последовательно поддерживает Варшаву. Во время сентябрьского визита он обсудил со своей бывшей коллегой Беатой Шидло "давление Европейской комиссии на оба государства". К слову, в ответ на строптивость Будапешта бывшие еврокомиссары Паскаль Лами, Франц Фишер и Яннис Палеокрасса организовали "письмо с мест" в Брюссель. В нем они просили лишить Будапешт финансирования из фондов ЕС.



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На польское и венгерское правительства подобные угрозы произвели мало впечатления. Позиция Варшавы осталась неизменной и после смены глав кабмина. Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, едва прибыв в Брюссель на саммит ЕС, первым делом сказал, что позиция Варшавы в вопросе беженцев получает все большую поддержку. Такое заявление он сделал перед началом встречи председателей кабинетов министров Вишеградской группы с итальянским премьером Паоло Джентилони и главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

"Мы выступаем за то, чтобы вкладывать большие средства в помощь беженцам там, откуда они хотят бежать, то есть на местах, где эта помощь наиболее эффективна", — уточнил Моравецкий. Он публично подчеркнул, что Варшава категорически не приемлет подхода руководства ЕС к данному вопросу по принципу "принимаем беженцев и распределяем их по всей Европе".

Между тем Юнкер по итогам дискуссии на саммите ЕС в Брюсселе допустил возможность того, что в Евросоюзе вопросы приема беженцев будут приниматься не консенсусом, а большинством голосов. Видимо, только в таком случае руководству Евросоюза удастся "продавить" принятые ранее решения. Пока эффективных рычагов давления на Будапешт и Варшаву у Брюсселя нет.

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета Андрей Суздальцев отмечает, что правительства Польши и Венгрии пользуются теми выгодами, которые им предоставляет система принятия решения в ЕС. "Решения принимаются консенсусом. И если на них начинают давить, они могут саботировать какие-то другие инициативы. Получается шантаж в ответ на шантаж — мол, вы нас деньгами попрекаете, а мы голосовать не будем. Поэтому Польша и Венгрия и чувствуют себя так уверенно в споре с Евросоюзом", — говорит эксперт.

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Суздальцев обратил внимание, что Варшаве такая ситуация исторически знакома. "Евросоюз так и создавался, чтобы даже небольшие государства имели право решающего голоса. Фактически они повторили систему так называемого либерум вето в сейме Речи Посполитой XVII-XVIII веков, когда любой шляхтич мог выступить против какого-то решения. И решение снималось", — напоминает он.