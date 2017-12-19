Медицинская реформа 2018: закрытие, сокращения, ликвидация, исчезновение - пресс-конференция

В среду, 20 ноября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Медицинская реформа 2018: закрытие, сокращения, ликвидация, исчезновение".

Почти два месяца назад парламент проголосовал за медреформу, которая стартует с 1 января 2018 года. Медреформа будет внедряться в несколько этапов. Закон делит медицинские услуги на три вида: бесплатные, частично оплачиваемые государством и платные. Документ предусматривает внедрение понятия "государственного гарантированного пакета" — определенного объема медицинских услуг и лекарственных средств, которые государство обязуется оплачивать по заранее установленным тарифам. Тарифы каждый год будет утверждать правительство. Бесплатными для пациентов будут экстренная медицинская помощь, паллиативная помощь для тяжелобольных, лечение детей до 16 лет, роды и медицинская реабилитация. Тариф на каждого пациента остается неизменным: базовая ставка на человека возрастной категории 18-39 лет — 370 гривен.

Реализация положений реформы начнется уже в 2018 году. К примеру, с 1 января больше не будут получать госфинансирование центры первичной медико-санитарной помощи, они будут полностью зависеть от количества состоящих на учете пациентов, с которыми нужно будет заключить соответствующие договоры, а затем получать по ним деньги от государства. Сколько времени понадобится медучреждениям для того, чтобы заключить достаточное количество договоров? Только для функционирования "рядового" центра первичной медико-санитарной помощи требуется около 12 миллионов гривен ежегодно. Особенно это будет актуально для депрессивных регионов или населенных пунктов — в первую очередь, в сельской местности. Небольшие села и поселки могут оказаться неспособны обеспечить местные учреждения здравоохранения "заказами". Специалисты полагают, что фактическим результатом медреформы в Украине станет закрытие больниц, сокращения врачей, ликвидация скорой помощи, исчезновение сельской медицины и непосильные цены на лечение тяжелых болезней.

Эксперты пресс-конференции:

Сергей Мельничук, народный депутат, член Комитета Верховного Совета Украины по вопросам здравоохранения

Константин Надутый, заместитель председателя правления Всеукраинского врачебного общества

Сергей Кравченко, ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 20 декабря в 13.00

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