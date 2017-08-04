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    Политика

    Деканоидзе прокомментировала возможность возглавить МВД Украины

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    В ответ на вопрос журналиста о том, возглавила бы Хатия Деканоидзе МВД Украины, если бы ей поступило такое предложение, бывший руководитель Нацполиции ответила отрицательно.
    Хатия Деканоидзе. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Бывший руководитель Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе, если бы ей предложили, не возглавила бы Министерство внутренних дел Украины при нынешнем правительстве.  Об этом она заявила в эксклюзивном комментарии телеканалу NewsOne.

    В ответ на вопрос о том, возглавила бы Деканоидзе МВД Украины, если бы ей поступило такое предложение, она ответила: "В этом правительстве — нет".

    Ранее сообщалось, что экс-глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе вернула себе грузинское гражданство.

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