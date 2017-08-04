Деканоидзе прокомментировала возможность возглавить МВД Украины

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Бывший руководитель Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе, если бы ей предложили, не возглавила бы Министерство внутренних дел Украины при нынешнем правительстве. Об этом она заявила в эксклюзивном комментарии телеканалу NewsOne.

В ответ на вопрос о том, возглавила бы Деканоидзе МВД Украины, если бы ей поступило такое предложение, она ответила: "В этом правительстве — нет".

Ранее сообщалось, что экс-глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе вернула себе грузинское гражданство.