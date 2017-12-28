Отставка Деевой. МВД покидают лучшие... эти, как их?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Уже не генеральша… Правительство уволило самого известного молодого сотрудника МВД — заместителя министра внутренних дел Украины по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 декабря, об этом СМИ сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, добавивший, что "Дееву уволили по собственному желанию".

Дееву назначили на должность в ноябре 2016 года. И это событие вызвало немалый скандал: на момент назначения Деевой исполнилось 24 года, она не имела опыта работы на уровне заместителя министра.

К тому же ее назначение на должность сопровождалось нарушениями законодательства: не был проведен конкурс на замещение должности, ее кандидатура не была согласована с профильным вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции.

В соцсетях резонансную отставку обсуждают весьма охотно.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook



