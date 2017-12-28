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    Аналитика и комментарии

    Отставка Деевой. МВД покидают лучшие... эти, как их?

    (обновлено: )76291
    "По собственному желанию" - именно с такой формулировкой Кабмин уволил скандально известную молодую замглавы МВД Анастасию Дееву. Как встретили такое решение правительства простые украинцы в соцсетях?
    Анастасия Деева
    styleinsider

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    Уже не генеральша… Правительство уволило самого известного молодого сотрудника МВД — заместителя министра внутренних дел Украины по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 декабря, об этом СМИ сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, добавивший, что "Дееву уволили по собственному желанию".

    Дееву назначили на должность в ноябре 2016 года. И это событие вызвало немалый скандал: на момент назначения Деевой исполнилось 24 года, она не имела опыта работы на уровне заместителя министра.

    К тому же ее назначение на должность сопровождалось нарушениями законодательства: не был проведен конкурс на замещение должности, ее кандидатура не была согласована с профильным вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции. 

    В соцсетях резонансную отставку обсуждают весьма охотно.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook


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