Советник Порошенко заявил о провале политики реформ в Украине

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Советник президента Украины Петра Порошенко Владимир Горбулин считает, что тема реформ способна разъединить украинское общество. Об этом он написал в статье, опубликованной в издании "Зеркало недели".

По его словам, многие реформы в стране запускаются, но "умирают" на этапе реализации. Горбулин добавил, что цели запустить полноценный процесс изменений может и не стоять — многие решения половинчаты, непродуманны и принимаются так, чтобы можно было отчитаться перед "донорскими структурами".

В результате образуется "странная сущность", в которой процесс "реформирования" сначала доминирует над результатом, а потом и вовсе подменяет суть изменений, считает советник Порошенко.

"Рискну сделать провокационный вывод, но консолидация общества на теме реформ не удалась — тема реформ стала скорее разъединяющей и постепенно грозит разорвать саму страну", — резюмировал Горбулин.

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Западные партнеры Украины называют проведение реформ, в частности, борьбу с коррупцией, основным условием сохранения поддержки Киева. Так, ЕС в декабре потребовал от Киева немедленных действий в рамках антикоррупционной кампании для того, чтобы украинцы продолжили ездить в Европу без виз.

Согласно опросу Центра экономических и политических исследований имени Разумкова, ни одна из реформ, которые были приняты или запланированы на 2017 год, не нашла поддержки более 25% жителей страны.