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    Романенко: люди поверят в реформы, когда жизнь изменится

    (обновлено: )42
    Когда у народа совсем нет доверия к элитам и государству, реформы рассматриваются как очередной повод залезть в карман простого человека, отмечает политэксперт Юрий Романенко.
    Юрий Романенко
    Юрий Романенко, facebook

    РИА Новости Украина

    Взятка. Архивное фото
    Украинское фото
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    Почти 40% украинцев не верят в успех реформ в стране и 42% считают, что не сделано ничего из необходимых изменений. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. 

    "Подавляющее большинство украинцев не верит в успешность реформ: убеждены в успехе 5%, еще 22% в целом верят, однако с определенными сомнениями, 27% уже не верят, однако доля надежды еще есть, а 40% не верят в успех реформ совсем", — говорится в исследовании.

    По данным соцопроса, прогресс реформ в общественном мнении оценивается очень низко: 41% населения считают, что вообще не было сделано ничего, еще 35% – сделано 10% от необходимого.

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    УНИАН
    Тренд дня: "реформы - это всего лишь повод залезть украинцам в карман"

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    По мнению политического эксперта, основателя украинского Института Будущего Юрия Романенко, не нужно жаловаться на народ, что он не хочет реформ. 

    "Данные социологии отражают уровень доверия народа к элитам и государству. Когда доверия нет, то реформы рассматриваются как очередной повод залезть в карман простого человека", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

    Когда простой человек будет видеть мясо, свежие фрукты на своём столе и не будет жить от зарплаты до зарплаты, то он поверит в реформы, уверен Романенко.

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    "А для того, чтобы реформы удались не нужно заморачиваться поддерживают их или нет, но нужно заморачиваться действиями, порождающими коллективный успех и доверие. Когда одни социальные группы начнут генерировать коллективный успех, то другие увидят ценность кооперации и изменений", – добавил эксперт. 

    Сегодня же, продолжил Романенко, все находятся в логике удержания того барахла, что досталось от прошлых поколений и перманентным его дерибаном по остаточному принципу. 

    "Конечно, когда все видят, что барахла все меньше, кто будет верить в искренность реформаторов?" – задается вопросом основатель Института Будущего.

    Скриншот с сайта Facebook

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