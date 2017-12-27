Романенко: люди поверят в реформы, когда жизнь изменится

РИА Новости Украина

Почти 40% украинцев не верят в успех реформ в стране и 42% считают, что не сделано ничего из необходимых изменений. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

"Подавляющее большинство украинцев не верит в успешность реформ: убеждены в успехе 5%, еще 22% в целом верят, однако с определенными сомнениями, 27% уже не верят, однако доля надежды еще есть, а 40% не верят в успех реформ совсем", — говорится в исследовании.

По данным соцопроса, прогресс реформ в общественном мнении оценивается очень низко: 41% населения считают, что вообще не было сделано ничего, еще 35% – сделано 10% от необходимого.

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По мнению политического эксперта, основателя украинского Института Будущего Юрия Романенко, не нужно жаловаться на народ, что он не хочет реформ.

"Данные социологии отражают уровень доверия народа к элитам и государству. Когда доверия нет, то реформы рассматриваются как очередной повод залезть в карман простого человека", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

Когда простой человек будет видеть мясо, свежие фрукты на своём столе и не будет жить от зарплаты до зарплаты, то он поверит в реформы, уверен Романенко.

"А для того, чтобы реформы удались не нужно заморачиваться поддерживают их или нет, но нужно заморачиваться действиями, порождающими коллективный успех и доверие. Когда одни социальные группы начнут генерировать коллективный успех, то другие увидят ценность кооперации и изменений", – добавил эксперт.

Сегодня же, продолжил Романенко, все находятся в логике удержания того барахла, что досталось от прошлых поколений и перманентным его дерибаном по остаточному принципу.

"Конечно, когда все видят, что барахла все меньше, кто будет верить в искренность реформаторов?" – задается вопросом основатель Института Будущего.