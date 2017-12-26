Пока не поздно. Украине нужна реформа госуправления

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

Американский президент Дональд Трамп решил приостановить беспошлинный режим в отношении ряда товаров, изготовленных в Украине. Это следует из письма президента Конгрессу, опубликованного на сайте Белого дома.

Так, режим беспошлинной торговли, о котором идет речь, действует в рамках программы Генеральной системы торговых преференций. В Вашингтоне отметили, что Киев проводит "недостаточную" защиту прав интеллектуальной собственности.

Какие последствия ожидают Украину и что следует сделать государству для возвращения этих торговых преференций от США, в эфире радиостанции Голос столицы рассказал директор Института международного делового сотрудничества Леонид Кистерский.

(текст публикуется на языке оригинала)

На які товари, які ми експортуємо до США, діє безмитний режим?

— Це генеральна система преференцій, яку США прийняли ще в середині 2015 року і яка діє до 31 грудня цього року, тобто два з половиною роки. Вона охоплювала список майже з п'яти тисяч товарів. Надзвичайно важливі преференції, які США надали Україні. Я би хотів сказати, що це найбільше і найболючіше, якщо ми терміново щось не зробимо, вдарить по сільськогосподарській продукції — багато виробів сільськогосподарської продукції ми експортуємо до США, а також вироби хімічної промисловості — оці два основних види товарів можуть постраждати, причому цифри вражаючі. Є вже статистичні дані по обсягу експорту українських товарів і послуг до США за 9 місяців поточного року — це близько 39 мільярдів доларів США. Сума вражаюча. Тобто, з одного боку ми крок за кроком заміщуємо ринок РФ на ринки інших країн, і ці країни надають нам суттєві преференції. З іншого боку, ми нічого не робимо для того, щоб розвинути цю тенденцію, і більш того, ми викликаємо незадоволення наших партнерів. Зараз ми можемо залишитись без цих преференцій. Наслідки очевидні.

У Вашингтоні вважають, що Київ проводить "недостатній" захист прав інтелектуальної власності. Саме це стає на заваді такого плідного співробітництва?

— Так. Перш за все, іде моніторинг майже сотні країн, торгівельні палати США по країнах моніторять ситуацію з захистом прав інтелектуальної власності, бо США теж є надзвичайно важливим експортером для багатьох країн. І ось для України, перш за все, найбільша така претензія — це те, що у нас державні установи, тобто міністерства, відомства, обласні та інші адміністрації використовують піратський продукт, маю на увазі програмне забезпечення. Крім того, нам закидають з боку захисту прав інтелектуальної власності досить цікаві речі. Існує надзвичайно гостра проблема з реєстрацією товарних знаків. Що роблять пірати? Вони відстежують на ринку, які товарні знаки ще не зайшли в Україну, але можуть зайти, і вони їх реєструють на себе, або схожі, або ідентичні товарні знаки, і коли компанія-виробник хоче зайти в Україну, їм кажуть: вибачте, ось тут у нас вже є. І відбуваються переговори з нашими піратами, а ці компанії не абиякі суми заламують, щоб вони їм компенсували за відмову від цього товарного знаку.

Крім того, ЄС, ті ж США, Канада, закидають керівництву нашої країни, що у нас нема спеціалізованого антикорупційного суду. Те ж саме, у нас нема спеціалізованого суду по розгляду випадків щодо захисту прав інтелектуальної власності. Тобто, ідея дуже проста — суддя і ті люди, які беруть участь у подібних судах, повинні бути фахівцями у цій справі, чи в корупційних справах, чи у військових, чи в захисті прав інтелектуальної власності. Ще одна проблема з точки зору інтелектуальної власності, що нам закидають, — у нас немає нормальних законів, у нас недосконалі закони. Хоча ще при підписанні угоди про Асоціацію з ЄС ми взяли обов'язок прийняти закони, які відповідають нормам ЄС.

Якісь з цих законів були прийняті?

— Більш того, ЄС нам надав фахівців за власні кошти, які з нашими спеціалістами розробили пакет з чотирьох законів ще в кінці 2015 року, тобто майже 2 роки тому, Європа трішечки нас вперед підштовхує. Ці закони, наскільки я знаю, проекти, до сих пір лежать у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, вони навіть до парламенту не дійшли. От що мається на увазі. Це міністерство сконцентрувало в себе багато функцій, які йому не властиві, і які взагалі не потрібні для державної установи. У нас раніше була, скажімо, Служба інтелектуальної власності, окрема державна служба, і там досить швидко все проходило, а зараз це підрозділ величезного-величезного міністерства. От які проблеми нам закидають США.

Які саме товари виключили з безмитного режиму?

— Усі п'ять тисяч, на які нам давали. Усі товари. Припиняють на чотири місяці дію цієї угоди про преференції, тобто нам дали чотири місяці якось виправити ситуацію. Це цілком імовірно, оскільки наші експортери не отримають прибуток, а наш бюджет не отримає надходжень. Трамп — бізнесмен, прагматик, і він не буде умовляти, він обрав отакий досить дієвий економічний метод. Нам треба для того, можливо, перш за все, реформувати систему державного управління, деругулювати, бо в таких великих міністерствах такі закони будуть валятися роками.

З якими країнами в нас іще діє безмитний режим, і як від цього виграє наш експорт? Facebook Андрея Новака Без траншей МВФ Украину ждет дефолт - Новак

— У нас є угода про зону вільної торгівлі, і от зараз угода про асоціацію з ЄС. Там є досить суттєві квоти, скільки і яких товарів ми можемо на безмитній основі експортувати до ЄС. Тобто, ЄС, найбільш потужний такий економічний партнер, робить все, щоб покращити нашу економічну ситуацію. ЄС, США, Канада, країни сімки намагаються все для нас зробити. Між іншим, ЄС теж незадоволений, але там поки що нас умовляють, розповідають, що у нас темпи економічних реформ незадовільні. Вони теж можуть до цих прямих економічних норм вдатися. Це не санкції, не покарання, але стимулювання, негативне таке стимулювання наших реформ.

Таке активне стимулювання ззовні обов'язкове для нашої держави?

— Справа в тому, що у нас надзвичайно багато повноважень мають державні установи і державні службовці, які часто-густо просто не розуміють суті ринкових реформ або вони не зацікавлені, бо їх можуть позбавити багатьох функцій, декого — посад, скоротити міністерства, відомства. У цьому сенсі отакі зовнішні стимули можуть мати надзвичайно важливий ефект, оскільки це вразить, перш за все, бюджетні надходження і вразить супер-прибутки наших потужних сільськогосподарських компаній, які мають своє лобі в парламенті, своє лобі в державних установах. І ось вони можуть пролобіювати прийняття європейських законів і дотримання їх в Україні.

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Напомним, ранее председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что рынок ЕС не может компенсировать потерю российского рынка.

Член Национального совета реформ, вице-президент SigmaBleyzer Владислава Рутицкая считает, что основной рынок экспорта украинской продукции — страны Азии.