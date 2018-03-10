Советник президента Владимир Горбулин признался, что в языковом вопросе он разделяет позицию писателей Ивана Драча и Дмитрия Павлычко, которые считают, что в стране должен быть один государственный язык.
Исследования общественного мнения жителей Украины и самопровозглашенных ЛНР и ДНР показывают, что перемирие, обеспеченное Минскими соглашениями, поддерживает подавляющее большинство граждан по обе стороны фронта.
Братоубийственная, гражданская война – единственный способ сохранить себя для нынешнего правящего режима в Украине, считает журналист Виталий Лейбин. Режим, уверен он, – уже банкрот, а его идеология убивает страну.
Разрыв кооперационных связей с РФ поставил космическую отрасль Украины перед угрозой исчезновения. Несмотря на все эти "мелочи" авторы Стратегии нацбезопасности Украины до 2020 года пишут про военный космос.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".