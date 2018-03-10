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    Владимир Горбулин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Флаг Украины
    Гибридная война на два фронта
    09:36 09.02.2018
    1341
    "Гибридная война" правит бал в оценке ситуации, в обозначении ее, в отношении к ней, в ощущении ее. За короткое время многие, далеко не "гибридные" вещи в стране стали гибридными. Почему так?
    Советник президента Украины, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин
    Советник Порошенко заявил о провале политики реформ в Украине
    15:14 28.12.2017
    1595Украина 2018: новые испытания
    Владимир Горбулин сделал "провокационный вывод" - "консолидация общества на теме реформ не удалась — тема реформ стала скорее разъединяющей и постепенно грозит разорвать саму страну".
    Советник президента Украины, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин
    Советник Порошенко: блокада отсрочит реинтеграцию Донбасса
    12:05 14.04.2017
    604
    По мнению советника главы государства Владимира Горбулина, необходимо признать, что прекращение торгово-экономических операций с ОРДЛО отсрочит реинтеграцию временно оккупированных территорий.
    Советник президента Украины, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин
    На Банковой заговорили о необходимости мягкой украинизации
    18:16 07.02.2017
    81575% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Советник президента Владимир Горбулин признался, что в языковом вопросе он разделяет позицию писателей Ивана Драча и Дмитрия Павлычко, которые считают, что в стране должен быть один государственный язык.
    Ситуация в Никишино
    Как относятся к "Минску-2" жители Донбасса и Украины
    18:19 30.01.2016
    5700Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Исследования общественного мнения жителей Украины и самопровозглашенных ЛНР и ДНР показывают, что перемирие, обеспеченное Минскими соглашениями, поддерживает подавляющее большинство граждан по обе стороны фронта.
    На Донбассе начали использовать мины нового образца - штаб АТО
    Виталий Лейбин: попытка насильственно переделать часть Украины – и есть нацизм
    09:13 03.09.2015
    3442
    Братоубийственная, гражданская война – единственный способ сохранить себя для нынешнего правящего режима в Украине, считает журналист Виталий Лейбин. Режим, уверен он, – уже банкрот, а его идеология убивает страну.
    Зенитно ракетная система ЗРС С-300 Фаворит на параде войск
    Кто построит "ракетный щит" для Украины?
    19:40 14.04.2015
    3330
    Разрыв кооперационных связей с РФ поставил космическую отрасль Украины перед угрозой исчезновения. Несмотря на все эти "мелочи" авторы Стратегии нацбезопасности Украины до 2020 года пишут про военный космос.
    Баллистическая ракета с ядерной боеголовкой РСД-10 Пионер. Архивное фото
    Украина не может создать ядерный боевой потенциал - советник президента
    15:51 09.04.2015
    2440
    Бывший секретарь СНБО Владимир Горбулин считает, что в Украине нет достаточной промышленной базы и специалистов для воссоздания ядерного боевого потенциала.
    Петр Порошенко
    Порошенко назначил своим советником бывшего секретаря СНБО
    11:07 26.06.2014
    310Кадровые назначения Порошенко
    Президент Украины Петр Порошенко назначил своим советником бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимира Горбулина, следует из опубликованного в четверг на сайте президента указа.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Флаг Украины
    Гибридная война на два фронта
    09:36 09.02.2018
    1341
    "Гибридная война" правит бал в оценке ситуации, в обозначении ее, в отношении к ней, в ощущении ее. За короткое время многие, далеко не "гибридные" вещи в стране стали гибридными. Почему так?
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