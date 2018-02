Гибридная война на два фронта

Максим Никитченко, для РИА Новости Украина

Возможно, кто-то испытает странное разочарование, но Украина – далеко не первая страна, в связи с которой говорят о некой "гибридной войне". Потому разочарование, что эта "война" многими в "экспертном сообществе", не говоря уже о Facebook-аналитиках (порой это одно и то же), воспринимается как некий знак отличия. Болезненный, конечно же. Но все же отличия. А теперь по порядку.

Эксперты и согласные с ними аналитики вообще любят отличия, грани, вехи и страницы – перевернутые и новые. В 2001 они твердо заявили, что именно с трагических событий на Манхеттене по-настоящему начался двадцать первый век. Они же – в связи с 9/11 или более широко – рассуждают о "невиданном исламском гипертерроризме", несущем всему миру по определению глобальную угрозу. (Хотя у среднестатистического землянина по-прежнему больше шансов получить заурядную бандитскую пулю, чем пасть под кинжальным огнем джихадиста.) О справедливости этих и им подобных оценок можно рассуждать долго. Одно, как мне кажется, не требует особых усилий – понимание того, к чему экспертам с аналитиками все эти громкие слова и сенсационно четкие границы.

"Экспертиза" – не наука. В подавляющем большинстве случаев. И отнюдь не только в Украине. Здесь нет строгих методов, нет особой культуры подтверждения гипотез и построения теорий. Правят бал "общая эрудиция" (объективности ради нужно заметить – порой весьма впечатляющая), уверенность в собственных силах, задиристость. И, безусловно, связи с грантодателями. Станислав Лев в "Солярисе" уподобил одного ученого муравью, ползущему по замёрзшему водопаду. Сравнение несколько вычурное, но дающее понять, что такое – научная осторожность, вдумчивость и благородные сомнения. Не так в области "экспертизы". Пока ты ползёшь, тебя обскачут другие. Фондов, грантов, пресс-конференций на всех не хватит. Поэтому: резко, звучно, если понадобится (как правило) – жёлчно. И, разумеется, побольше "прозрений" и "открытий".

Вот "гибридная война" видится мне таким "открытием" конкретно взятых украинских экспертов. И не просто открытием, а, учитывая общую ситуацию, – открытием излюбленным. Открытием стратегическим. Возьмем хотя бы вот это. 7 февраля 2017 в агентстве "Укринформ"состоялась презентация книги "Мировая гибридная война: украинский фронт", написанной сотрудниками Национального института стратегических исследований под общим руководством Владимира Горбулина. Книгу представили как "последнее предупреждение" всем тем, кто ещё не прозрел относительно мировых военно-политических реалий. Эксперты некоего Центра "Борисфен Интел" уже успели назвать публикацию первым в истории исследованием "мировой гибридной войны". И эта работа – лишь верхушка экспертного айсберга. Хоть и весьма заметная, конечно.

Итак, мы открываем всему миру глаза на нависшие над ним угрозы. И сами, естественно, стоим на переднем крае – лицом к лицу с этими угрозами. Невиданными. Уникальными. Давид против Голиафа им же, Давидом, открытой "мировой гибридной войны". Но что такое этот "гибридный" Голиаф?

И здесь еще раз: чем бы он ни был, его "открыли" не в наших краях. Еще в 2006 западные авторы заговорили о "гибридном характере"противостояния "Хезболлы" и Израиля. За прошедшее время "гибридная война" успела прочно окопаться по обе стороны Атлантики. И даже обзавестись синонимами: "гибридная война", "ассиметричный конфликт", "конфликт малой интенсивности" и пр., и пр., и пр. Так что отстоять приоритет в открытии ("впервые в отечественной и мировой науке"!) будет непросто. Но ладно – приоритет. Что "открыто"?

Что одной стороной (а то и всеми сразу) используется комбинация "жёстких" и "мягких" методов? Что когда подают голос пушки, "музы" СМИ и "художественной пропаганды" не умолкают? Что можно воевать "по доверенности" и, как следствие, можно подкармливать тех, кто "по доверенности" воюет? Что все средства хороши и поэтому в ход может пойти всё? И это открытие? Значит, опыт империй прошлого, стравливавших "своих" варваров с "чужими", благополучно забыт? А как быть с афганскими моджахедами и их "стингерами"? А с пресловутой "пятой колонной" – не нарицательной, а изначальной, испанской, о которой писал ещё Хемингуэй? О выпуске фальшивых вражеских дензнаков мы тоже забыли? Об Уильяме Брук Джойсе – "лорде Хо-Хо", – сбежавшем в нацистскую Германию, вещавшем на англоязычные страны и повешенном в 1945 бывшими соотечественниками-британцами?

Так что "гибридную войну" не только не "открыли" вчера. Её отнюдь не вчера ввели в обиход. Строго говоря, гибридность у войны в крови, если позволить себе мрачноватый каламбур. И то, что российские хакеры якобы вмешиваются в ход американского волеизъявления, а Джим Керри обижается на Facebook за его "связи с Россией", ещё не говорит о приходе в этом мир какой-то новой войны. К счастью, не говорит, поскольку и старых форм смертоубийства хватает с избытком.

Читайте также — Карасев: закон о реинтеграции Донбасса — гибрид абсурда

Нет ничего "нового". Нет никаких "уникальных угроз". И, разумеется, нет никаких гибридных "открытий", о которых стоило бы сообщать на пресс-конференциях. Даже там, где о "гибридной войне" заговорили задолго до нас, раздаются вопросы. Адресованные не нам, не украинским экспертам-"первооткрывателям", а вообще – в мировое интеллектуальное пространство. Hybrid war – does it even exist? В смысле, а она хоть существует – эта особая "гибридная война", четко отличимая от всех тех, которые негибридные? Есть ли мальчик? Был ли когда-то?

Здесь, у нас, вопросов не задают. "Гибридная война" правит бал в оценке ситуации, в обозначении ее, в отношении к ней, в ощущении ее. Почему так? Проще всего – и в чем-то даже спокойнее – было бы списать все на осознанное (или нечаянное) тщеславие отечественных экспертов, которым просто не хочется расставаться с любимым "концептом". Но это было бы слишком просто. Разумеется, "экспертное сообщество" доступными ему способами подогревает тему, обтачивает ее, занимается ее огранкой и шлифовкой. "Под эту тему" вот прямо сейчас пишутся новые статьи и книги. Планируются интервью и "ивенты". Задумываются диссертации. Однако все это очевидным образом вторично. Это следствие. Причина в другом. "Гибридная война" продолжается в медийном и – шире – интеллектуальном, культурном, ментальном пространстве Украины прежде всего потому, что этот "концепт" удобен. И этим же своим удобством опасен.

Ведь "гибридная война" не имеет четких форм, не так ли? Нет четкой линии фронта, нет четких границ, четких методов. Легкоузнаваемых комбатантов/некомбатантов тоже нет. Горублин (которого, наверное, можно назвать главным украинским специалистом-"гибридологом") заявляет (по версии все того же "Борисфен Интел"): "Ее [гибридную войну] нельзя зафиксировать во времени, как и определить конечный срок завершения. Кроме того, истинные цели гибридной войны не четкие и не до конца понятны" (сохранен оригинальный текст. – М.Н.). Что в результате? В результате "гибридная война" оказывается чем угодно. Точнее, что угодно может оказаться актом "гибридной войны". Ведь эта война начинается… когда-то. Может быть, вот с того заявления X. Или с принятого вот тогда закона Y. Или с тех учений Z. Но еще важнее то, что "конечный срок завершения" войны так же туманен. И было бы странно, если бы это было иначе. Ведь любое заявление может быть актом войны. А сколько их еще будет, этих заявлений?

Нас накрывает даже не колпаком, а плотным, но бесформенным облаком. Вокруг густо плавают угрозы и так любимые экспертами "риски", похоже, безнадёжно забывшие о том, что они не имеют множественного числа. Оплетают предательства, вызовы, атаки, информдиверсии и мыслепреступления. И неожиданно во всей этой бесформенности проглядывает еще одна линия фронта "гибридной войны", обещающей быть долгой, если не вечной. Ее, этой войнпороы, "второй фронт". А во многом – даже первый. Фронт внутренний. И здесь все опасные "удобства" "гибридной войны" раскрываются перед нами до конца.

Удобно приструнить "кого надо" не просто дисциплиной военного времени. Ведь для этой дисциплины нужна настоящая – обыкновенная, а не "гибридная" – война. Которой нет и которую никто не спешит объявлять. Но к нашим услугам дисциплина войны необыкновенной, уникальной, "гибридной", легко обнаруживаемой во всех порах повседневной жизни. Которую и объявлять-то не надо, потому что она уже объявлена когда-то-не-ясно-когда. Вот это, пожалуй, действительно "открытие" украинских экспертов. Ведь до них "гибридные войны" – чем бы они ни были – все-таки как-то начинались и очерчивались. (Возьмем тех же "Хезболлу" и Израиль).

Читайте также: …и можете не возвращаться! Суровые будни трудовых мигрантов Украины

Но так – без начала и конца, без фронта, тыла, флангов, верха и дна – намного удобнее. Не о том вы думаете, гражданин. Не засланный ли вы казачок? Гибридный. Не то смотрите. Не то слушаете. Читаете. Не те сайты открываете. Не на том языке говорите. Не того хотите. Не к тому стремитесь. Что это вы компанию водите с врагами из соседней литературы? В то время как за окнами "гибридная война". И можно продолжать без остановки. Поскольку ни границы, ни временных рамок "гибридной войны" нет. Даже цели ее не ясны, по авторитетному заявлению Горбулина. Или?..