...и можете не возвращаться! Суровые будни трудовых мигрантов Украины

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Как стать "заробитчанином", в Украине знают многие. Найди вакансию за рубежом, получи приглашение от работодателя, оформи трудовую визу и — вперед. Но другой вопрос, как не стать жертвой мошенников, ведь если есть спрос, появляется и не всегда добросовестное предложение.

Сегодня в стране — десятки фирм, помогающих желающим найти работу за границей. Ассортимент широк и разнообразен. Постоянно требуются рабочие на заводы, няни, грузчики, домработницы, сиделки, уборщики, ремонтники, официанты, повары, бармены, сборщики и сортировщики овощей, фруктов и ягод.

Работу за рубежом условно делят на два вида — сезонная и постоянная. Сезонная, обычно, — уборка урожая или туристическая сфера (гостиницы, отели, круизы). В таком случае заключается договор на конкретный срок, в большинстве случаев предоставляют жилье.

"Постоянные" вакансии сроков не оговаривают.

За границу с гарантией

В одной из столичных фирм — помощниц по поиску работы за рубежом — РИА Новости Украина озвучили цифры. В США обещают от 50 тысяч гривен в месяц разнорабочим и от 60 — специалистам. В Польше — от 20 и 30 соответственно.

Между США и Польшей по уровню возможного заработка называют Израиль, Чехию (много вакансий — рабочие на автозаводы, производство, каменщики). В Германии среди прочих ищут строителей и сантехников, в странах Балтии — дальнобойщиков и поваров. В Италии требуются сиделки, в Финляндии — сборщики ягод и трудолюбивые украинцы для работы на фермах.

"Чаще всего к нам обращаются именно те, кто ищет работу разнорабочим, это где-то 60%, — рассказывает менеджер Дмитрий. — Еще примерно треть — сантехники, строители, рабочие. Часто это люди, у которых уехал кто-то из знакомых и они хотят узнать, какие условия предлагают за рубежом".

Компания-посредник берет плату за помощь в поиске работы и гарантирует, что в той же Польше или в странах Балтии уехавший туда украинец не останется у разбитого корыта.

Читайте также: Украина напросилась на очередной виток дипломатической войны с Польшей

"Нет, если бы мы "кидали", то разорились бы через две недели. Сейчас, когда реальные отзывы можно собрать в интернете за 5 минут, работать успешно можно только честно. Другое дело — когда договариваются через какие-то серые схемы и "знакомых знакомых": у них может быть дешевле, но гарантий никаких они обычно не дают. Отсюда и истории с обманутыми людьми", — говорит менеджер столичной компании.

Трудности трудового мигранта

Хоть мир и наслышан об успехах украинских IT-специалистов, но сами они обращаются в фирмы-посредники крайне редко. Дело в том, что реальных спецов забирают и так — предлагают переезжать в Европу, США, дают высокую зарплату и другие "плюшки".

Есть шанс хорошо устроиться за рубежом у служащих банков, педагогов и врачей, но нужны соответствующие образование и опыт работы.

Впрочем, далеко не всегда опыт заграничного труда оказывается успешным для украинцев, признаются в компании-"помощнице". Причиной становятся завышенные ожидания людей и незнание реалий.

"Да, зарплаты там выше, но и жить дороже, чем в Украине. Плюс не все выдерживают отрыва от привычной жизни, разлуки с близкими, другого языка — когда даже поговорить не с кем. Бывает, что человек просто замыкается на работе и чуть с ума не сходит, все мысли только о том, как отработать контракт, заработать денег и вернуться домой", — делится опытом менеджер Дмитрий.

Украинцы выгодны польским работодателям

Большинство выехавших из Украины "заробитчан" работают нелегально: еще летом 2017 года озвучивалась цифра, что 61% из них официально не трудоустроены.

Один из этой "трудовой армии", одессит Сергей, рассказал о своем продолжающемся рабочем турне по Польше. За полтора года мужчина успел поработать уже в 3 городах. Сейчас он в Кракове.

"Мне сначала не повезло. Попался на "левую" фирму, из-за которой потерял 400 евро. Но потом все-таки въехал в Польшу. Начинал разнорабочим на заводе, потом работал водителем, потом опять разнорабочий, но уже на заводе, где собирают технику. Сейчас получил повышение, контролирую работу нашей бригады", — говорит Сергей.

Читайте также: На износ! Украинка оставила руку на заработках в Польше

Мужчина признается: переезжал, потому что искал лучшие условия. Сейчас зарабатывает 2 600 злотых в месяц (около 22 тысяч гривен). Вместе с еще одним украинцем они снимают квартиру, удается откладывать и посылать домой родителям немалую, по украинским меркам, сумму.

"Да, украинцев в Польше видел очень много. В моей бригаде на заводе — трое с Западной Украины, один из Сум. Относятся к нам нормально, но тут надо разделять. Как работники мы очень выгодны: там, где я работал, говорили, чтобы звал своих друзей из Украины работать в Польшу. А вот простые поляки к нам относятся с опаской. Может, боятся, что мы забираем их места или деньги. Хотя бывает очень по-разному, конечно, все от конкретных людей зависит", — уверен Сергей.

По неофициальным данным, только за 2017 год в 38-миллионную Польшу отправились более миллиона украинцев.