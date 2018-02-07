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    ...и можете не возвращаться! Суровые будни трудовых мигрантов Украины

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    Уехать или остаться. Миграционная дискуссия в Украине (18)

    (обновлено: )227723
    Ситуация в стране заставляет украинцев становиться эмигрантами. Хотя бы трудовыми. За границей же рабочие руки и светлые мозги наших сограждан ценят и готовы предложить пусть и небольшие по тамошним меркам, но такие манящие для украинцев зарплаты.
    Трудовые мигранты. Архивное фото
    Diennikwschodni.pl

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Как стать "заробитчанином", в Украине знают многие. Найди вакансию за рубежом, получи приглашение от работодателя, оформи трудовую визу и — вперед. Но другой вопрос, как не стать жертвой мошенников, ведь если есть спрос, появляется и не всегда добросовестное предложение. 

    Сегодня в стране — десятки фирм, помогающих желающим найти работу за границей. Ассортимент широк и разнообразен. Постоянно требуются рабочие на заводы, няни, грузчики, домработницы, сиделки, уборщики, ремонтники, официанты, повары, бармены, сборщики и сортировщики овощей, фруктов и ягод

    Заробитчанка
    Prolviv.com
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    Работу за рубежом условно делят на два вида — сезонная и постоянная. Сезонная, обычно, — уборка урожая или туристическая сфера (гостиницы, отели, круизы). В таком случае заключается договор на конкретный срок, в большинстве случаев предоставляют жилье. 

    "Постоянные" вакансии сроков не оговаривают. 

    За границу с гарантией

    В одной из столичных фирм — помощниц по поиску работы за рубежом — РИА Новости Украина озвучили цифры. В США обещают от 50 тысяч гривен в месяц разнорабочим и от 60 — специалистам. В Польше — от 20 и 30 соответственно. 

    Между США и Польшей по уровню возможного заработка называют Израиль, Чехию (много вакансий — рабочие на автозаводы, производство, каменщики). В Германии среди прочих ищут строителей и сантехников, в странах Балтии — дальнобойщиков и поваров. В Италии требуются сиделки, в Финляндии — сборщики ягод и трудолюбивые украинцы для работы на фермах. 

    "Чаще всего к нам обращаются именно те, кто ищет работу разнорабочим, это где-то 60%, — рассказывает менеджер Дмитрий. — Еще примерно треть — сантехники, строители, рабочие. Часто это люди, у которых уехал кто-то из знакомых и они хотят узнать, какие условия предлагают за рубежом".

    Компания-посредник берет плату за помощь в поиске работы и гарантирует, что в той же Польше или в странах Балтии уехавший туда украинец не останется у разбитого корыта.

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    "Нет, если бы мы "кидали", то разорились бы через две недели. Сейчас, когда реальные отзывы можно собрать в интернете за 5 минут, работать успешно можно только честно. Другое дело — когда договариваются через какие-то серые схемы и "знакомых знакомых": у них может быть дешевле, но гарантий никаких они обычно не дают. Отсюда и истории с обманутыми людьми", — говорит менеджер столичной компании. 

    Трудности трудового мигранта

    Хоть мир и наслышан об успехах украинских IT-специалистов, но сами они обращаются в фирмы-посредники крайне редко. Дело в том, что реальных спецов забирают и так — предлагают переезжать в Европу, США, дают высокую зарплату и другие "плюшки". 

    Вестминстерский дворец в Лондоне
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Что потерял в краю родном? Украинские заробитчане покоряют Лондон

    Есть шанс хорошо устроиться за рубежом у служащих банков, педагогов и врачей, но нужны соответствующие образование и опыт работы. 

    Впрочем, далеко не всегда опыт заграничного труда оказывается успешным для украинцев, признаются в компании-"помощнице". Причиной становятся завышенные ожидания людей и незнание реалий. 

    "Да, зарплаты там выше, но и жить дороже, чем в Украине. Плюс не все выдерживают отрыва от привычной жизни, разлуки с близкими, другого языка — когда даже поговорить не с кем. Бывает, что человек просто замыкается на работе и чуть с ума не сходит, все мысли только о том, как отработать контракт, заработать денег и вернуться домой", — делится опытом менеджер Дмитрий. 

    Украинцы выгодны польским работодателям

    Большинство выехавших из Украины "заробитчан" работают нелегально: еще летом 2017 года озвучивалась цифра, что 61% из них официально не трудоустроены.

    Один из этой "трудовой армии", одессит Сергей, рассказал о своем продолжающемся рабочем турне по Польше. За полтора года мужчина успел поработать уже в 3 городах. Сейчас он в Кракове. 

    "Мне сначала не повезло. Попался на "левую" фирму, из-за которой потерял 400 евро. Но потом все-таки въехал в Польшу. Начинал разнорабочим на заводе, потом работал водителем, потом опять разнорабочий, но уже на заводе, где собирают технику. Сейчас получил повышение, контролирую работу нашей бригады", — говорит Сергей. 

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    Мужчина признается: переезжал, потому что искал лучшие условия. Сейчас зарабатывает 2 600 злотых в месяц (около 22 тысяч гривен). Вместе с еще одним украинцем они снимают квартиру, удается откладывать и посылать домой  родителям немалую, по украинским меркам, сумму. 

    "Да, украинцев в Польше видел очень много. В моей бригаде на заводе — трое с Западной Украины, один из Сум. Относятся к нам нормально, но тут надо разделять. Как работники мы очень выгодны: там, где я работал, говорили, чтобы звал своих друзей из Украины работать в Польшу. А вот простые поляки к нам относятся с опаской. Может, боятся, что мы забираем их места или деньги. Хотя бывает очень по-разному, конечно, все от конкретных людей зависит", — уверен Сергей. 

    По неофициальным данным, только за 2017 год в 38-миллионную Польшу отправились более миллиона украинцев.

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