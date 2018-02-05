Запад: гибридная война переросла в "гибридный режим Порошенко"

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

После Евромайдана Украина вошла в эпоху гибридности. Если война с РФ – то гибридная: власти заявляют, что воюем, но продолжаем торговать, не разрываем соглашений о дружбе, рекордно наращиваем транзит газа в Европу.

Монополия на насилие у государства – тоже гибридная: несмотря на недовольства министра внутренних дел, "Народные дружины" уже показывают свою силу.

Возвращение Донбасса – вновь гибридное: альтернатив минским соглашениям, повторял президент Порошенко, нет, но и выполнять их Украина не торопится. Даже так называемый закон о реинтеграции Донбасса – вовсю гибридный и вполне может претендовать на роль документа о дезинтеграции региона…

В подобных условиях лишь делом времени было, когда правящий режим Порошенко назовут гибридным. И не "враги с Востока", а такой близкий духовно Запад.

"Гибридные". Теперь официально

"Зрада" пришла из рейтинга Democracy Index 2017, подготовленного организацией Economist Intelligence Unit. В нем Украину классифицировали как "гибридный режим". Исходя из баллов по 60 показателям в пределах этих категорий, каждая страна классифицируется как один из четырех типов режима: "полная демократия", "несовершенная демократия", "гибридный режим" и "авторитарный режим". В обнародованном отчете у Украины общий балл – 5.69 и 83 позиция из 167.

При составлении рейтинга в расчет брались 5 аспектов: избирательный процесс и плюрализм, гражданские свободы, функционирование власти, политическое участие и политическая культура. В категории "избирательный процесс и плюрализм" Украина набрала 6.17 баллов, "политическое участие" – 6.67, "политическая культура" – 6.25, "гражданские свободы" – 6.18. Меньше всего баллов Украина получила по показателю "функционирование власти" – лишь 3.21.

Из рейтинга можно легко увидеть, что, если бы последний показатель оказался выше, средний балл Украины был бы более 6-ти, и она была бы отнесена к категории "несовершенная демократия", а не "гибридный режим". В 2016 и 2015 годах у Украины балл был выше – 5.7, в 2006 и 2008 годах – 6.94.

Запад разочаровался

Сегодня мы действительно наблюдаем разрушение, деструкцию органов власти, усиление политической, даже социальной, анархии, саморегулирование украинского общества, которое живет по своим законам, рассказал РИА Новости Украина директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, комментаруя данные рейтинга.

"С другой стороны, в среде политической борьбы, в части средств массовой информации мы видим последовательные авторитарные тенденции, попытки закручивать гайки, несмотря на то, что на болтах уже нет резьбы и сил для этого нет. Начиная от многочисленных атак на СМИ и заканчивая борьбой с Саакашвили и с Тимошенко, с любыми оппонентами власти, которые только появляются на горизонте", – подчеркнул политолог.

По мнению эксперта, рейтинг показывает глубочайшее разочарование на Западе украинской политической властью и украинскими чиновниками.

"В какой-то мере это признание западными элитами на сегодняшний день провала вестернизации Украины – реформ по западному образцу, которые проводятся в Украине. Это подталкивание своих политических элит, тех же европейских и американских, к переосмыслению того, что случилось в Украине, и, возможно, к поиску новых стратегий работы в Украине и с украинским политическим руководством", – считает Бортник.

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Имидж Порошенко – рассыпается

Еще один сигнал украинским властям послали из Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР). Как рассказал в интервью СМИ управляющий директор Европейского банка развития и реконструкции в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, в Украине сопротивляются ряду реформ – в частности созданию антикоррупционного суда и урегулированию методики расчета цены на газ для населения.

Именно поэтому страна, подчеркивает Малик, отстает в графике программы финансирования Международного валютного фонда.

Впрочем, украинские власти уже, похоже, начинают привыкать к западной критике и имиджевым скандалам.

Публикация издания Al Jazeera о так называемых "деньгах Януковича" и тонкостях их спецконфискации, расследование о новогоднем отдыхе президента на Мальдивах, публикация Deutsche Welle о "непрозрачном бизнесе" Порошенко в Германии, информация о встречах с президентом РФ Владимиром Путиным…

Все это подтачивает имидж главы государства на Западе и ослабляет поддержку Порошенко, считают эксперты.

"Для западных лидеров эти скандалы делают Порошенко более токсичным. … Мы видим, что Запад, скорее, уже не готов ставить на Порошенко, а готов скорее вести селекцию среди политиков, которые сейчас в большой игре, или на нового, антикоррупционного политика", – рассказал РИА Новости Украина политолог Алексей Якубин.

Главная проблема президента

О проблемах с Западом у главы государства говорит и Руслан Бортник.

"Для власти сегодня – единственное, что недоступно, это пока не решен вопрос западной поддержки. Пока Запад не поставит конкретно на какого-то кандидата, избираться будет крайне сложно. Более того, Запад подает сигнал, что на Петра Алексеевича он уже не ставит и не видит его (в качестве следующего главы государства). Это сегодня главная проблема Порошенко и его команды, главный для них кризис. Потому что они готовы избираться, готовы даже побеждать на этих выборах – со скрипом, массовыми нарушениями, с использованием силы, но готовы. А без поддержки Запада это вряд ли будет возможно, потому что такую победу невозможно будет легитимизировать", – подытожил политолог.