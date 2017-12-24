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    Трамп заявил друзьям, что они разбогатеют от его налоговой реформы - СМИ

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    По данным СМИ, на ужине в своем имении Мар-а-Лаго Трамп заявил гостям: "Вы только что стали гораздо богаче". Мар-а-Лаго представляет собой элитный гольф-клуб во Флориде, где первоначальный взнос составляет 200 тысяч долларов.
    Дональд Трамп
    Brendan Smialowski / AFP

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил богатым друзьям, что они разбогатеют от его налоговой реформы, сообщил телеканал CBS.

    По его данным, на ужине в своем имении Мар-а-Лаго Трамп заявил гостям: "Вы только что стали гораздо богаче". Мар-а-Лаго представляет собой элитный гольф-клуб во Флориде, где первоначальный взнос составляет 200 тысяч долларов, а ежегодная оплата — около 14 тысяч долларов.

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    Критики Трампа уже отреагировали на сообщения о его высказывании с сарказмом. "По крайней мере Трамп наконец-то говорит правду о своем налоговом законопроекте", — написал в Twitter экс-претендент на пост президента США, сенатор-демократ Берни Сандерс.

    Трамп на уходящей неделе подписал принятый конгрессом налоговый законопроект. Согласно оценкам независимого Центра по налоговой политике, реформа приведет к снижению налогов для 80% физических лиц, еще для 5% повышение налогов будет незначительным. Однако главной составляющей законопроекта стало резкое снижение налога на прибыль корпораций — до 21% с 35%.

    Критики Трампа из числа демократов заявляют, что налоговая реформа пойдет на пользу в основном самым богатым американцам, сохранив большинство лазеек, которые позволяли им платить налоги по минимальной ставке с большей части своего дохода.

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