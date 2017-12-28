Бес в ребро. Молоденькие помощницы и "боевые" подруги депутатов

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Молодые помощницы и "боевые" подруги

Если вы – эффектная брюнетка или блондинка, то вам дорога прямиком в политику…В последнее время модным трендом в Украине стало назначать молодых девушек на высокие госдолжности или брать себе в помощницы.

При этом их юный возраст и отсутствие опыта работы никого не смущают. Многие из них тут же стали любимицами СМИ.

Так, не успела страна отойти от назначения в замы главы МВД Авакова 24-летней брюнетки Анастасии Деевой, как Украину шокировал глава Минэнерго Игорь Насалик, взяв себе правой рукой 27-летнюю Наталию Бойко.

В ноябре 2016 года новость о назначении 24-летней Анастасии Деевой замом главы МВД Арсена Авакова буквально взорвала сети.

На то было несколько причин. Изначально украинцы были возмущены возрастом Деевой и отсутствием опыта для такой должности, а затем нашли в сети откровенные фото, на которых она позировала в том числе топлес.

фото из открытых источников Анастасия Деева

фото из открытых источников Анастасия Деева

Позже в МВД сообщили, что у Анастасии Деевой только 1 год рабочего стажа, да и конкурса никакого не было.

Сама Анастасия рассказывала, что до реформ в МВД жила в Стокгольме и занималась "зелеными" технологиями. Однако остается загадкой, каким образом девушке удалось попасть в МВД. Известно лишь, что до назначения она была правой рукой Эки Згуладзе, занималась реформой пожарной службы и созданием дорожной карты комплексной Intelligence Led Policing модели для Нацполиции.

При этом в октябре СМИ писали, что молодая зам Авакова получает официально зарплату даже больше шефа. Зарплата министра внутренних дел Арсена Авакова за сентябрь составила 48,5 тыс гривен, тогда как его зам Анастасия Деева получила более 56 тыс гривен, сообщали "Українськi Новини" со ссылкой на ответ МВД на соответствующий запрос.

Пополнила в 2017 году ряды молодых помощниц и новая замглавы Минэнерго, 27-летняя Наталия Бойко.

фото из открытых источников Наталия Бойко

В феврале 2017 года новость о том, что Наталия будет курировать направление евроинтеграции, а также заниматься энергетической стратегией Минэнерго, взорвала сети. Стремительный карьерный рост львовской брюнетки никого не оставил равнодушным.

фото из открытых источников Наталия Бойко

Известно, что Наталья училась на юридическом факультете Львовского национального университета. На своей странице в Facebook она хвасталась тем, что изучала право в Гумбольдтском университете Берлина и работала консультантом Environmental Resources Management в период с 2010 по 2011 год.

Однако уже с марта 2015 года Бойко оказалась в Администрации президента – на посту консультанта главного департамента по вопросам реформ. А в ноябре 2015 года, непонятно за какие заслуги, ее перевели на должность менеджера реформы энергетики в проектном офисе Нацсовета по реформам. Именно здесь в совещательном органе при президенте Украины – Нацсовете реформ — якобы и произошло знакомство Бойко и Насалика.

Многие до сих пор удивляются, как Наталье удалось построить такую стремительную карьеру. Ходили разные слухи в СМИ, в том числе, и то что Насалика и Бойко якобы связывали более близкие отношения.

Лицо одесской милиции: модель журнала MAXIM

Немало шуму наделало временное назначение в 2015 году спикером одесского облуправления МВД 28-летней Анны Печневой, бывшей модели мужского журнала MAXIM.

Известно, что Анна родилась в Луганске, выросла в Одессе. По образованию — менеджер по туризму. Пять лет работала в модельном агентстве, снималась обнаженной для мужского журнала MAXIM, а в 2009-м году стала первой вице-мисс конкурса красоты Miss Teen Ukraine.

Информацию о назначении подтвердили тогда в облУВД.

фото из открытых источников Модель MAXIM, спикер облуправления МВД Одессы Анна Печнева

Думская.net Модель MAXIM, спикер облуправления МВД Одессы Анна Печнева

Думская.net Модель MAXIM, спикер облуправления МВД Одессы Анна Печнева

"Юрист Минобороны"

В октябре 2017 года в соцсетях появилась новая звезда, 29-летняя Александра Макаревич, вмиг собравшая многотысячную армию поклонников. Причиной столь неожиданного успеха стало то, что в личном профиле, где было много откровенных фото, девушка указала местом работы ГП "Минобороны". На это изначально обратил внимание журналист Владимир Тимофийчук.

"Интересные юристы в Минобороны", – иронично заметил он.

Сама Макаревич подтвердила, что работала в оборонном ведомстве, но до 2011 года.

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В разговоре с ТСН девушка отметила, что откровенные фото размещены в то время, когда она уже сменила место работы. Информация о работе в Минобороны вскоре была удалена со страницы. "В связи со сложившейся ситуацией, я удалила это", — сказала Александра.

"Горячий" радикал Рыбалка

Не устает удивлять общественность и скандальный нардеп-радикал Сергей Рыбалка. Еще в прошлом году СМИ писали о его скандальном разводе с супругой Анной Буткевич, а уже в этом – о его новой пассии Анастасии Байбородиной. Ту самую, которая сопровождает политика во всех иностранных поездах на отдых.

Как писала "Страна", то они отдыхали в Монте-Карло, где разъезжали на Rolls Royce Wraith, то в августе 2017 года Анастасия сопровождала Рыбалку в компании шести девушек на яхте в Сан-Тропе.

фото из открытых источников Анастасия Байбородина девушка депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалки

Рыбалка даже зарегистрировал в парламенте законопроект о рынке криптовалют ("Проект Закона о стимулировании рынка криптовалюта и их производных в Украине" № 7183-1), в авторский состав которого включил Байбородину.

Байбородина числиться как президент ОО "Всеукраинская Ассоциация криптовалюта и Блокчейн". Однако, чем занимается Ассоциация, а тем более ее глава, неизвестно.

Судя по страничке девушки в соцсети, она получила высшее образование в Киеве и по профессии юрист. Училась в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко на факультете "Правоведения". Также она изучала английский в языковой школе Kaplan International English в Лос-Анджелесе.

12 декабря "Страна" писала, что Сергей Рыбалка сделал дорогой и романтический подарок своей девушке. По данным издания, он разместил фото себя и своей девушки на огромном бигборде в центре Нью-Йорка (США). На одном из зданий Таймс-сквер (площадь в центральной части Манхэттена) показали снимки Насти. Стоимость подарка получилась не менее $3000.

Фото Instagram Анастасии Байбородиной Депутат Сергей Рыбалка поздравил свою девушку на Таймс-Сквер

Однако Байбородина опровергла эту иформацию. По ее словам, снимки на Таймс Сквер разместила ее мама в честь дня рождения, а вот Сергей подарил ей iPhone.

Сергей Рыбалка, по данным СМИ, является одним из спонсоров "Радикальной партии". Принадлежащие нардепу и его близким родственникам предприятия производят семечки под известной маркой SEMKI, сухарики FLINT и товары для дома — мыло, салфетки.

Рыбалка был женат. Четыре года назад он развелся. От брака у него есть дочка Роксолана.

Скандальные переписки

В мае 2017 года журналисты застали депутата от партии "Наш Край" Сергея Шахова за пикантным общением с молодой девушкой прямо во время заседания Рады. Переписка с некоей "Дианой", которая в переписке обращалась к политику словом "Роднюля", произвела настоящий фурор в соцсетях и стала даже новым мемом.

"Роднуля, привет. Давно не слышались. Как сам? Семья – как? Вчера упало лаве, это ты?", — писала девушка депутату.

При этом в переписке мелькали и фото откровенного содержания.

Не меньший резонанс вызвало и оправдание Шахова для журналистов. По его словам, Диане из переписки 16 лет, она дочь его друга. А фото с обнаженными ягодицами — шутка от ее отца, который часто общается с депутатом с помощью телефона дочери. Именно он якобы и называет Шахова "роднюлей", писали ТСН.

Впрочем, SMS на телефонах депутатов в Раде рассекречивали и любовные романы. Так, через переписку журналисты узнали о романе между сестрой Сергея Левочкина, Юлией, и ее на то время политическим оппонентом – бютовцем Виталием Чудновским.