Соцсети: скандальный ты наш "лот" - замглавы МВД Деева

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Нашумевший отечественный благотворительный аукцион, с уникальным лотом: возможностью позавтракать с молоденькой замминистра МВД Анастасией Деевой, дополнился новым скандалом. Сначала украинцев ошарашили окончательной ценой "лота" — 11 млн гривен, но очень скоро появилась информация, что победительница аукциона платить такую сумму отказывается. Из-за этого "лот" достался следующему участнику за 10 тысяч гривен.

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В общей сложности получилась примерно та же цена, что и за поход в театр с другой отечественной чиновницей — 27-летней замминистра энергетики Наталией Бойко. Но и это не вся история. Совсем недавно в СМИ появилась информация, что победительница аукциона Елена Фесюн вовсе не не отказывалась платить 11 млн гривен за министерский "лот". По ее словам, это сделает некий мужчина из России и он же пойдет на свидание с Деевой. Организаторы торгов по этому поводу пока безмолвствуют…

А вот в сетях комментариев и версий происходящего — хоть отбавляй: "Вот, с каким размахом надо завтракать) Хотелось бы так же ознакомиться с отчетом потратившейся суммы от аукциона…"; "Мне кажется, что даже 10 тысяч — это как-то многовато". "Все это очень похоже на пиар самой замглавы министра. К тому же на мой взгляд, 11 миллионов на женщину можно потратить только в одном случае — для любимой", — есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook