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    Общество

    Суд закрыл дело в отношении Марушевской

    (обновлено: )47
    Согласно решение Малиновского райсуда Одессы, административное правонарушение в действиях экс-главы Одесской таможни Юлии Марушевской о назначении премии не усматривается.
    Юлия Марушевская. Архивное фото
    Одесская ОГА/Facebook

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Малиновский суд Одессы закрыл дело против экс-главы одесской таможни Юлии Марушевской касательно получения премии в размере 500 гривен к 8 марта.

    Юлия Марушевская
    timer-odessa.net
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    "Судья Малиновского суда Одессы не усматривает административное правонарушение в действиях экс-главы Одесской таможни Юлии Марушевской о назначении премии", — сообщает УНН.

    Ранее Марушевскую вызывали в Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК), где она предоставила объяснение в связи с получением премии в размере 500 гривен, которая была приурочена к 8 Марта.

    Напомним, Марушевская объявила о своем увольнении, причиной которого, по ее словам, стало "нежелание правительства поддерживать реформы". 

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    Марушевская была назначена главой Одесской таможни в прошлом году, основным ее лозунгом было реформирование таможни. Между тем, у нее возник открытый конфликт с главой Государственной фискальной службы Романом Насировым. Ранее сообщалось, что Насиров начал дисциплинарное производство для оглашения еще одного выговора Юлии Марушевской.

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