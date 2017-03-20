Суд закрыл дело в отношении Марушевской

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Малиновский суд Одессы закрыл дело против экс-главы одесской таможни Юлии Марушевской касательно получения премии в размере 500 гривен к 8 марта.

"Судья Малиновского суда Одессы не усматривает административное правонарушение в действиях экс-главы Одесской таможни Юлии Марушевской о назначении премии", — сообщает УНН.

Ранее Марушевскую вызывали в Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК), где она предоставила объяснение в связи с получением премии в размере 500 гривен, которая была приурочена к 8 Марта.

Напомним, Марушевская объявила о своем увольнении, причиной которого, по ее словам, стало "нежелание правительства поддерживать реформы".

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Марушевская была назначена главой Одесской таможни в прошлом году, основным ее лозунгом было реформирование таможни. Между тем, у нее возник открытый конфликт с главой Государственной фискальной службы Романом Насировым. Ранее сообщалось, что Насиров начал дисциплинарное производство для оглашения еще одного выговора Юлии Марушевской.