Догоняет биткоин. Криптовалюта Ripple поднялась на второе место

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КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина.

Криптовалюта Ripple поднялась на второе место по капитализации после биткоина, свидетельствуют данные.

Капитализация валюты достигла отметки в 105 млрд долл, в то время как у биткоина — 239 млрд долл.

Ripple также обошла Ethereum, капитализация которой составляет 71 млрд долл.

По данным The Wall Street Journal, стоимость Ripple выросла на 30000% в 2017 года. В настоящий момент одна монета стоит 2,7 долл.

Как сообщалось ранее, министерство финансов Израиля рассматривает возможность введения в обращение собственной криптовалюты – "электронный шекель" — в рамках плана по сокращению объема наличности в экономике и борьбы с операциями на "черном рынке".