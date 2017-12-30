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30.12.201708:13
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    Экономика

    Догоняет биткоин. Криптовалюта Ripple поднялась на второе место

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    Капитализация Ripple достигла отметки в 105 млрд долл, в то время как у биткоина - 239 млрд долл. Ripple также обошла Ethereum, капитализация которой составляет 71 млрд долл.
    Криптовалюта Ripple
    Из открытых источников

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. 

    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Криптовалюта Ripple поднялась на второе место по капитализации после биткоина, свидетельствуют данные.

    Капитализация валюты достигла отметки в 105 млрд долл, в то время как у биткоина — 239 млрд долл.

    Ripple также обошла Ethereum, капитализация которой составляет 71 млрд долл.

    По данным The Wall Street Journal, стоимость Ripple выросла на 30000% в 2017 года. В настоящий момент одна монета стоит 2,7 долл.

    Как сообщалось ранее, министерство финансов Израиля рассматривает возможность введения в обращение собственной криптовалюты – "электронный шекель" — в рамках плана по сокращению объема наличности в экономике и борьбы с операциями на "черном рынке".

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