Биткоин продолжает падение

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) продолжает падение в четверг на новостях о возможном закрытии криптовалютных бирж в Южной Корее для ограничения спекуляций на рынке криптовалют, следует из данных торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 20.22 по Киеву биткоин дешевел на 6,56%, до 14,4 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 8%, до 13,75 тысячи долларов, на GDAX — на 9,22%, до 13,98 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 9,88%, до 13,86 тысячи долларов.

Как сообщило в четверг управление координации государственной политики Южной Кореи, правительство страны планирует бороться с преступлениями в области криптовалют. В частности, власти будут требовать раскрытия настоящего имени при проведении транзакций, а банкам запретят создание виртуальных счетов для работы на криптовалютных биржах. Правительство также не исключает закрытия криптобирж в стране.

Кроме того, трейдеры не оставили без внимания новости об очередном хардфорке (внедрении нового протокола, в результате чего образуется новая криптовалюта — ред.) биткоина. В ночь на четверг состоялся хардфорк с созданием альтернативной криптовалюты Bitcoin God (GOD). Общий объем ее эмиссии составляет 21 миллион криптомонет. По утверждению создателей, Bitcoin God предполагает увеличенный размер блока в блокчейне, поддерживает смарт-контракты и гарантирует более высокий уровень конфиденциальности. Криптовалюта будет запущена в первом квартале 2018 года.

Что касается других альтернативных криптовалют, то цена Ethereum опускалась на 3,12%, до 728,39 доллара, Bitcoin Cash — на 9,7%, до 2,55 тысячи долларов, Ripple — росла на 9,77%, до 1,45 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 555,004 миллиарда долларов. Доля биткоина составляет примерно 44% всего рынка криптовалют, Ethereum — 12%, Bitcoin Cash — 8%.