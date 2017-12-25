Аналитики назвали причину обвала биткоина

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Аналитики Morgan Stanley в ходе исследования рынка криптовалюты биткоин заключили, что ее стоимость может еще более радикально опуститься от нынешних уровней, если в мире не начнут активно принимать ее в качестве платежного средства, об говорится в аналитической записке банка, сообщает Прайм.

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) продолжила дешеветь в понедельник, ее стоимость на основных биржах днем оказалась ниже 14 тысяч долларов за единицу. Биткоин стремительно дешевел и в предыдущие дни после того, как 17 декабря он торговался в районе 20 тысяч долларов.

По сообщению издания Business Insider, группа исследователей банка во главе с аналитиком Джеймсом Фосеттом (James Faucette) считают, что недостаточное количество людей, желающих принимать биткоин в качестве платежного средства, указывает на то, что его стоимость может фактически обнулиться. Об этом Фосетт сообщил в разосланной клиентам Morgan Stanley по электронной почте аналитической заметке.

Эксперт привел пример, что из 500 крупнейших мировых онлайн-ритейлеров только три принимают биткоин в качестве расчетного средства. При этом даже в 2016 году таковых было пять. "Если никто не примет эту технологию для осуществления оплат, тогда стоимость (биткоина — ред.) будет равняться нулю", — считает Фосетт.

По мнению эксперта, следует принимать во внимание и низкий объем торгов криптовалютой. Так, ежедневный объем торгов биткоина составляет в среднем 3 миллиарда долларов против 5,4 триллиона на глобальном валютном рынке, а суточный объем транзакций с помощью биткоина составляет 300 миллионов долларов, в то время как в платежной системе Visa ежедневный объем операций составляет 7 миллиардов долларов.

"Можно ли оценивать биткоин как валюту? Нет. Биткоин не регулируется процентной ставкой. Как цифровое золото? Может быть. Однако ему нет никакого практического применения, в то время как золото используется в электронике и ювелирных изделиях. Но инвесторы, похоже, приписывают ему какую-то ценность. Это платежная сеть? Да, но очень сложно ее масштабировать и не взимать комиссии за транзакции", — заключает Фосетт.