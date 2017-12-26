Израиль намерен запретить биткоин-компаниям торговаться на бирже

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Власти Израиля намерены выступить с предложением о введении запрета компаниям, деятельность которых основывается на биткоине и других цифровых валютах, на участие в торгах на фондовой бирже Тель-Авива, заявил председатель управления по контролю за ценными бумагами Израиля (Israel Securities Authority, ISA) Шмуэль Хаузер (Shmuel Hauser).

Хаузер выступит с таким предложением перед советом директоров ISA на следующей неделе, сообщает агентство Рейтер.

"Если у нас появится компания, основной вид деятельности которой — цифровые валюты, мы не допустим этого. Если такая компания уже допущена к торгам, ее торговля должна быть приостановлена", — цитирует агентство главу ISA. По словам Хаузера, ISA должно выработать соответствующее регулирование для таких компаний.

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"Мы считаем, что цена на биткоин ведет себя как (при финансовом – ред.) пузыре, и мы не хотим, чтобы инвесторы были подвержены этой волатильности и неопределенности", — отметил Хаузер.

В воскресенье СМИ сообщали о том, что министерство финансов Израиля рассматривает возможность введения в обращение собственной криптовалюты – "электронный шекель" — в рамках плана по сокращению объема наличности в экономике и борьбы с операциями на "черном рынке". Предполагается, что электронный шекель станет альтернативой наличным деньгам, а эмитентом израильской криптовалюты выступит Центральный банк страны. Транзакции с электронными шекелями будут осуществляться напрямую между потребителями без посредничества банков.

Ряд стран открыли свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн.

Напомним, в НБУ назвали биткоин небезопасной валютой для сбережений.