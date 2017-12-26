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    Израиль намерен запретить биткоин-компаниям торговаться на бирже

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    Председатель управления по контролю за ценными бумагами Израиля Шмуэль Хаузер заявил, что цена на биткоин ведет себя как при финансовом пузыре.
    Виртуальная валюта Биткоин (Bitcoin)
    REUTERS Benoit Tessier

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Власти Израиля намерены выступить с предложением о введении запрета компаниям, деятельность которых основывается на биткоине и других цифровых валютах, на участие в торгах на фондовой бирже Тель-Авива, заявил председатель управления по контролю за ценными бумагами Израиля (Israel Securities Authority, ISA) Шмуэль Хаузер (Shmuel Hauser).

    Хаузер выступит с таким предложением перед советом директоров ISA на следующей неделе, сообщает агентство Рейтер.

    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Если у нас появится компания, основной вид деятельности которой — цифровые валюты, мы не допустим этого. Если такая компания уже допущена к торгам, ее торговля должна быть приостановлена", — цитирует агентство главу ISA. По словам Хаузера, ISA должно выработать соответствующее регулирование для таких компаний.

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    "Мы считаем, что цена на биткоин ведет себя как (при финансовом – ред.) пузыре, и мы не хотим, чтобы инвесторы были подвержены этой волатильности и неопределенности", — отметил Хаузер.

    В воскресенье СМИ сообщали о том, что министерство финансов Израиля рассматривает возможность введения в обращение собственной криптовалюты – "электронный шекель" — в рамках плана по сокращению объема наличности в экономике и борьбы с операциями на "черном рынке". Предполагается, что электронный шекель станет альтернативой наличным деньгам, а эмитентом израильской криптовалюты выступит Центральный банк страны. Транзакции с электронными шекелями будут осуществляться напрямую между потребителями без посредничества банков.

    Ряд стран открыли свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн.

    Напомним, в НБУ назвали биткоин небезопасной валютой для сбережений. 

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