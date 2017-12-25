Цена биткоина перешла к росту после резкого падения

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Курс самой популярной в мире криптовалюты биткоина (bitcoin) на ряде ведущих криптобирж возобновил в понедельник положительную динамику после стремительного падения на прошлой неделе, в ходе которого биткоин подешевел примерно на 43%, свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

По состоянию на 20.19 по Киеву биткоин на бирже Bitfinex дорожал на 0,38%, до 13,59 тысячи долларов, на GDAX — падал в цене на 0,35%, до 14,2 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, биткоин рос на 5,5% по сравнению с предыдущим закрытием, до 14 тысяч долларов, а по данным портала Coindesk — снижался на 0,24%, до 13,94 тысячи долларов.

Стремительное снижение курса биткоина на прошлой неделе с отметки в 20 тысяч долларов было вполне ожидаемым, отмечают эксперты. "Криптовалютный рынок достиг астрономических максимумов, поэтому он должен вернуться к реальности", — сказал агентству Блумберг старший аналитик eToro Мати Гринспен (Mati Greenspan). "То, что выросло на 150% меньше, чем за месяц, вероятно, будет иметь существенный откат", — добавил эксперт.

Вместе с тем, участники рынка все больше инвестируют в альтернативные криптовалюты (альткоины). По мнению аналитика Bloomberg Intelligence Майка МакГлоуна (Mike McGlone), некоторые из криптовалют второго поколения, такие как Ethereum, обладают даже большим потенциалом, чем биткоин. "Биткоин — это крипто-тест, но не лучший образец технологии. Альткоины должны продолжать расти за счет биткоина, который имеет ряд недостатков", — приводит агентство слова эксперта.

На фоне возросшей популярности альтернативные криптовалюты уверенно росли в цене: Ethereum дорожал на 15,86%, до 760,5 доллара, Bitcoin Cash — на 7,98%, до 2,62 тысячи долларов, Ripple — на 1,44%, до 1,03 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 549,832 миллиарда долларов. Доля биткоина составляет примерно 42% всего рынка криптовалют, Ethereum — 13%, Bitcoin Cash — 9%.