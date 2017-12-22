Биткоин продолжает стремительное падение

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) вечером в пятницу продолжает дешеветь в рамках фиксации инвесторами прибыли, полученной при рекордном росте биткоина до 20 тысяч долларов в конце прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.34 биткоин на бирже Bitfinex опускался на 22,72%, до 12,68 тысячи долларов, в ходе торгов пятницы цена биткоина падала до отметки в 10,7 тысячи долларов. На GDAX криптовалюта снижалась в цене на 20,53%, до 13,29 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин дешевел на 17,2% по сравнению с предыдущим закрытием, до 13,01 тысячи долларов, а по данным портала Coindesk — на 15,56%, до 13,14 тысячи долларов.

Аналитики полагают, что резкое удорожание биткоина в конце прошлой недели несколько пошатнуло доверие трейдеров, которые начали всерьез рассматривать теорию криптовалютного "пузыря". "После резкого ралли падение было неизбежным… Инвесторы, возможно, также воздерживались от покупки биткоинов в связи с неоднократными предупреждениями экспертов о причинах такого стремительного подъема почти до 20 тысяч долларов", — цитирует агентство Рейтер слова рыночного аналитика Forex.com Фавада Разакзады (Fawad Razaqzada).

Альтернативные криптовалюты при этом также продолжили дневное снижение: Ethereum опускался в цене на 19,17%, до 654,49 доллара, Bitcoin Cash — на 18,26%, до 2,62 тысячи долларов, Ripple — на 9,08%, до 99,45 цента, согласным данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 492,357 миллиарда долларов. Доля биткоина составляет примерно 47% всего рынка криптовалют, Ethereum — 13%, Bitcoin Cash — 8%.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж. Coindesk — медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.