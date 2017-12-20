Вот он был и нет его. Биткоин взлетел и резко падает

Владимир Матвеев, обозреватель

Благодаря интересу со стороны общественности и росту интереса к биткоину со стороны институциональных инвесторов, его курс продолжает бить рекорды. В среду, 29 ноября, он преодолел отметку в 11 тысяч долларов, за день подорожав на тысячу. Но в дальнейшем цифровые валюты могут стать причиной более серьезных проблем для финансовой стабильности.

Курс биткоина устанавливает рекорд за рекордом. В среду, 29 ноября, стоимость крипловалюты перешагнула через новую психологическую отметку в 11 тысяч долларов США, сообщает DW.

За год курс биткоина вырос в десять раз. Как отмечает глава инвестиционной компании Cryptomover в Гонконге Гавин Ён, "чем выше цена биткоина, тем больше его хочет приобрести широкая публика", цитирует его слова Bloomberg.

Интерес со стороны общественности — "одна из причин, из-за которой стоимость биткоина растет небывалыми темпами", говорят эксперты рынка и трейдеры криптовалютами. Как считает управляющий директор гонконгской трейдинговой компании Octagon Strategy Дэйв Чепмэн, "у многих срабатывает страх упустить выгоду".

Однако, помимо обывателей, интерес к биткоину проявляют институциональные инвесторы, что также подталкивает цену вверх.

Как отмечают эксперты DW, значительную роль здесь сыграли планы крупных американских бирж начать торговлю фьючерсами на биткоины — финансовыми инструментами, "позволяющими инвесторам покупать или продавать криптовалюту по заранее оговоренной цене". В августе Чикагская биржа опционов (CBOE) объявила, что начнет торговлю этими фьючерсными контрактами в начале 2018 года. А в конце октября с подобным заявлением выступило и руководство Чикагской товарной биржи (CME).

"Учитывая растущий интерес клиентов к расширяющимся рынкам криптовалют, мы решили ввести фьючерсный контракт на биткоин", — заявил президент и исполнительный директор CME Group Терри Даффи. Компания планирует сделать это уже до конца 2017 года. Третьей крупной площадкой, которая запустит торговлю деривативами на биткоин, может стать биржа Nasdaq. Она планирует ввести этот финансовый инструмент во втором квартале 2018 года, сообщило 29 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник.

Запуск фьючерсов на биткоин "станет ключевым шагом для открытия этого актива для институциональных инвесторов, у которых на сегодняшний день не так много вариантов для инвестирования в эту криптовалюту", объяснил в интервью Bloomberg Спенсер Богарт, глава аналитического отдела в американской компании Blockchain Capital, занимающейся венчурными инвестициями. Как отметил Валерий Смаль из Happy Coin Club, торговля фьючерсами на биткоины даст новый приток денег в криптовалюты.

"Если сейчас на этом рынке в основном крутятся деньги частных инвесторов — как крупных, так и мелких — то теперь есть возможность, что туда придет крупный капитал. Естественно, что в результате капитализация биткоина растет", — отметил он.

Как прогнозируют аналитики и участники рынка, курс биткоина продолжит расти. На него будет влиять не только запуск фьючерсов на срочных биржах, но и позиции мировых регуляторов.

По разным оценкам экспертов, в 2018 году курс биткоина может преодолеть отметку в 20 и даже 40 тысяч долларов. Так, по мнению американского миллиардера и инвестора в криптовалюты Майкла Новограца, к концу 2018 года курс биткоина "с легкостью достигнет 40 тысяч долларов", сообщает немецкий ресурс.

На конференции по криптовалютам в Нью-Йорке он сделал неоднозначное заявление, назвав криптовалюты "массивным пузырем". "Это будет крупнейший пузырь нашего времени", сказал он, уточнив тем не менее, что пузыри часто надуваются вокруг "правильных вещей".

Леонид Бершидский в статье в Bloomberg озвучил ряд "утешительных аргументов и советов" для людей, которые потеряют много денег в случае краха этой системы. "Даже если это будут деньги на ветер, ваши инвестиции помогут сделать мир лучше", — считает он. И советует: "Есть способ получить прибыль даже от такой ситуации, поставив на технологии, лежащие в основе биткойна".

"Конечно, биткойн может быть мыльным пузырем, - пишет Бершидский. - Но, вызвав сенсационный рост стоимости электронного продукта в этом году, который нельзя использовать ни для чего, кроме спекуляции, биткойн-инвесторы повышают видимость технологии, стоящей за ним, заставляя большее количество людей работать над ее улучшением, делая ее модной и таким образом интересной для финансовых учреждений и правительств".

Наряду с этим экономист Паскаль де Лима утверждает в Le Monde, что криптовалюта предоставляет "необходимые гарантии безопасности и гибкости основной валюте при условии участия центральных властей".

"Нельзя не отметить, — пишет он, - и сильнейшую нестабильность валют вроде биткоина: обвал может быть настолько же головокружительным, насколько и взлет. Использование криптовалюты требует гарантии вкладов и регулирующих действий валютных властей. При выполнении этих условий она может стать настоящей революцией в валютной политике".

Между тем Роберт Шиллер, лауреат Нобелевской премии по экономике 2013 года, считает, что биткоин — лучший пример "спекулятивного пузыря". Об этом он заявил в интервью ресурсу Quartz, который специализируется на технологиях, интернете и бизнесе.

Как бы то ни было, отмечает французское издание, «регулирование финансовой деятельности в режиме реального времени в эпоху Интернета должно быть в первую очередь сосредоточено на борьбе с отмыванием денег, на что указывает американский финансовый регулятор». В этом же заключается и направленность четвертой европейской директивы по борьбе с отмыванием денег.

Наряду с этим педставитель Федеральной резервной системы США заявил о том, что цифровые валюты, "такие как биткоин", представляют угрозу для финансовой стабильности в дальнейшем.

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Как сообщает The Telegraph "цифровые валюты не представляют серьезных опасений при их текущих объемах использования. Однако, по мере того как они достигнут более широкомасштабного использования, они могут стать причиной более серьезных проблем для финансовой стабильности", сказал член совета управляющих ФРС Рэндал Куорлс.