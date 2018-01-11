От имени народа в Украине взрывают силовиков

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В среду, 10 января, в здании налоговой милиции Черновцов, в одном из кабинетов, прозвучал взрыв от которого не только содрогнулись стены,но и вылетели окна. Три инспектора были немедленно госпитализированы, одному досталось больше всего, у него рваные раны лица. Компетентные органы этот инцидент не комментируют. У гражданин смешанные чувства, с одной стороны они сочувствуют взорванным налоговиков, с другой стороны — радуются, потому что уверены, что их подорвали не спроста, за дело. И ведь это уже не первый случай, когда под пресс попадают представители силовых органов.

Народный суд

Инцидент в здании Государственной фискальной службы в Черновцах. По первой информации, неизвестный якобы забросил гранату в окно на третьем этаже в кабинет к трем налоговым милиционерам. Но вскоре появились еще две версии. Первая, что якобы гранату принес посетитель и бросил в кабинет, но уже со стороны дверей. Вторая, что дескать, ее взорвал сам сотрудник. Он не раз ездил в АТО, привез на память РГД-5 и принес показать коллегам и, когда доставал из кармана якобы случайно сорвал чеку. Официально никто не прокомментировал ЧП. При том, что черновчане уверены, что это месть кого-то из бизнесменов, кого прищучила налоговая милиция.

Время от времени в пресс попадают сообщения о том, что прокурору сожгли автомобиль, таможенника избили неизвестные и пытались взорвать дом судье. И подобных сообщений все больше и больше. Вот только последние.

24 декабря в Днепре в 9-этажном многоквартирном доме на улице Данилы Галицкого в половине шестого утра прогремел взрыв. Взорвалось самодельное взрывное устройство, которое было нашпиговано гвоздями и другими мелкими деталями в тот момент, когда хозяйка — сотрудница полиции, открыла дверь. В результате взрыва женщина получила осколочные ранения всего тела. Взрывная волна выбила окна во всем подъезде. Инспектор-криминалист, капитан полиции получила ожоги и ранения различной степени тяжести.

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25 декабря в Харькове подорвали машину сотрудника криминальной полиции. Гранату заложили в автомобиль – он не пострадал. Во время осмотра места происшествия обнаружили еще несколько взрывных устройств. А до этого в Желтых Водах неизвестный из гранатомета расстрелял машину с полицейскими. Они успели отскочить. Машина сгорела.

"Причастные к совершению указанных преступлений будут обязательно установлены и привлечены к ответственности. Это только дело времени. Когда преступник совершает покушение на жизнь правоохранителя — это уже последний шаг к невозвращению назад", — заявил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, но виновные еще не найдены.

Народ распоясался

По сути, получается палка о двух концах. Во-первых, правоохранители сами страдают от переизбытка оружия, со свободным хождением которого они должны бороться. Они еще не задержали ни одного "подрывателя", которые явно все это проделывали из мести, а их количество с каждым днем все увеличивается. Во-вторых, если раньше "народные мстители" прибегали к "зеленке" и мусорному баку, то сегодня они уже прибегают к взрывоопасным предметам и ничего не бояться. Сегодня в группе риска находится любой следователь, оперативник, прокурор, судья, налоговик, таможенник из-за своей профессиональной деятельности. А такого еще никогда не было в Украине.

"Повальных покушений на сотрудников полиции — не было, были единичные случаи. Сегодня это характеризует бессилие нашей правоохранительной системы. Раньше любая перестрелка была из-за денег или женщины, даже когда бандиты территорию делили, такого беспредела не было. Они разбирались между собой и при появлении милиции сдавались. Сегодня нет никаких понятий. Бандиты свою линию гнут, "патриоты" свою. Право силы, а не сила права. Кроме этого сказывается очень плохая подготовка сотрудников полиции. Авторитет полиции с 2014 года на самом низком уровне, нет поддержки населения, полиция с тех пор так и осталась — врагом народа, новые руководители не смогли это переделать. Патрульная полиция — это вообще пародия. Они себя ведут не как полицейские и это уже всем стало понятно и соответственно, даже те, кто поддерживал полицию, разочаровались. Раньше криминалитет боялся милиции, а теперь они боятся улицу. Я случайно встретил одного киевского криминального авторитета, который 15 лет от звонка до звонка просидел за заказное убийство и недавно вышел. Он мне говорит: "Надо что-то делать, страшно на улицу выходить. Если с пистолетом выйду, то меня могут посадить, если же выйду без оружия, то меня побьют или убьют. Я вечером уже на улицу не выхожу"", — рассказывает РИА Новости Украина экс-сотрудник управления по борьбе с бандитизмом.

Правоохранители сами позволили кому угодно нападать на себя, указывать, что делать и теперь пожинают плоды, считает собеседник.

"Не понравилось им как полиция ведет какое-то дело, тут же собирается толпа и требует открытости. Начальнику полиции Киевской области Ценову пытались набить лицо, уже получал от активистов Аброськин. Так не должно быть. Полицейского при исполнении, да еще и начальника, быть никто не имеет право. Это не правильно. Все видят, что за нападения на сотрудника полиции, начальника УВД, никто не наказан, никого не привлекли, а значит, можно продолжать в том же духе. Можно бить любого силовика с мотивацией, что он плохо работает. А будет еще хуже", — отмечает полковники милиции.

В стране, где творится беззаконие, порядка не будет. Дальше будут бить, стрелять, взрывать, потому что раньше все спорные вопросы с силовиками решали в суде, в прокуратуре, а теперь не куда обратиться с жалобами да и без толку. А это значит, что мстители будут хвататься за гранатометы и пистолеты.