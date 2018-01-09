Коррупция во благо. Портников развел всех, как котят

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Журналист Виталий Портников, активный участник "Революции достоинства", публицист, ведущий непримиримую борьбу с "пятой колонной" в Украине, заявил, что тотальная коррупция — это благо для страны.

“На всем пространстве Центральной и Восточной Европы единственными странами, в которых можно рассчитывать на альтернативную смену власти, остаются порицаемые на Западе за излишнюю коррупцию Румыния и Украина! Рискну высказать крамольную мысль: именно эта тотальная коррупция, подразумевающая конкуренцию интересов и возможностей, и не позволяет установить в этих странах классический восточноевропейский авторитарный режим, который непременно восторжествует после успеха антикоррупционеров”, — написал журналист.

Это же надо так витиевато сообщить легковерным украинцам, что тотальная коррупция для нас теперь благо! Портников прямым текстом пишет, что авторитаризм "восторжествует после успеха антикоррупционеров": украинцы, не боритесь с коррупцией, а то авторитаризм придет. Конечно, коррупция — это прекрасно, но только для тех, кто у корыта, и для тех, кому осыпаются крошки с властных рыл, хлебающих из этого корыта.

Стоит напомнить, что главным требованием “Революции достоинства” было преобразование Украины в страну, где уважают верховенство права, обращаются с гражданами на основе уважения и равенства, где действует система контроля, не позволяющая политической элите незаконно обогащаться.

Черная метка

Коррупция стала настоящим бичом для страны. Сейчас все мировые институции, которые до недавнего времени охотно выделяли Украине финансовые ресурсы, поставили свои программы на паузу. Причина — тотальная коррупция во власти.

В апреле 2017 года Украина оказалась на первом месте по уровню восприятия коррупции в исследовании международной аудиторской фирмы Ernst & Young среди 41 страны Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки.

Согласно данным "Барометра мировой коррупции" Украина – одна из наиболее коррумпированных стран Европы. Украинцы оказались наиболее недовольными борьбой с коррупцией в своей стране. Согласно проведенному опросу, 72% украинцев считают, что за последние четыре года уровень коррупции не снизился.

В 2016 году в Индексе восприятия коррупции международной организации Transparency International Украина заняла 131-ое место из 176 исследованных стран. Transparency International считает, что украинцы платят примерно $700 млн взяток в год.

Согласно данным USAID, основными причинами и следствием коррупции в Украине являются слабая система правосудия и излишне контролирующее непрозрачное правительство в сочетании с бизнес-политическими связями, олигархическим медиа и слабым гражданским обществом. Международные организации не раз отмечали связь между коррупцией и бедностью.

"Коррупция стала наибольшей угрозой суверенитету Украины", написал недавно один из американских аналитиков, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Эштон Картер в статье для Foreign Policy.

Кульбиты пропагандиста

Недавно в интервью на UKRLIFE.TV. Виталий Портников открыто заявил, что "не уверен в целесообразности вообще существования демократической Украины".

"Если Вы меня спросите, хочу ли я демократию без Украины или Украину без демократии, я отвечу, что я хочу Украину без демократии… Я, возможно, не смогу в такой Украине жить. Возможно, мне придется закончить свои дни где-то в Нетании, но я умру спокойно, зная, что Украина существует. Я готов своей судьбой в этой стране легко пожертвовать".

Ранее на канале Эспрессо-TV, Портников поделился рецептом, как обеспечить благосостояние государства Украина за счет содержания населения в ежовых рукавицах.

"Зажиточность страны возникает только тогда, когда граждане добросовестно, тяжко работают… с 8 утра и до 8 утра. Без выходных, без социального обеспечения, без пенсии, без разговоров о тарифах". И озвучил свою мечту о жесткой державе, в которой люди не должны иметь никакой возможности роптать.

Нынешним своим текстом о благе тотальной коррупции Портников, очевидно, еще раз подтверждает, что его задача — сохранение у власти “Народного фронта" и БПП. К слову, в эфире нью-йоркского радио "Davidzon " Портников признался, что лично консультирует Порошенко по многим вопросам. Но даже прислуживать надо с умом.

Чертова миссия порохобота

"Петь эти песни господина Портникова заставляет его порохоботская миссия. А миссия любого порохобота — это, как у чертей в аду, убеждать тех, кто там оказался, что они находятся в раю. Нужно отдать должное Портникову — как пропагандист и манипулятор он один из лучших. Но, где здесь мы? Понятно, что коррупция на низовом уровне является социальным амортизатором, который предохраняет страну от социального взрыва. Но именно эта власть одним из своих ключевых лозунгов взяла борьбу с коррупцией, а теперь один из ее пропагандистов рассказывает о том, что, дескать, коррупция — это не так уж и плохо. Тогда встает вопрос о политической ответственности тех, кто сознательно "развел" украинцев на борьбу с коррупцией", — сказал РИА Новости Украина политолог, руководитель Аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По словам политолога, проблема Украины заключается в двух вещах.

"Украинцы протестуют не против коррупции, а против своего неучастия в коррупции, а власть предержащие не борются с коррупцией, а упорядочивают ее к своему благу. На этом стоит и держится вся социальных, экономических и властных отношений в Украине. Поэтому, если куда-то двигаться, в позитивном направлении, по крайней мере, правильно было бы ставить вопрос о том, что лестницу метут сверху вниз. И самых "нарванных", или как сейчас модно говорить, упоротых типов надо отправлять за решетку за 40-50% откаты на бюджетных подрядах, то есть, когда воровство и коррупция выходят далеко за рамки, скажем, разумного. В украинской ситуации правильная постановка вопроса заключалась бы в том, что отправлять за решетку наиболее одиозных персонажей, загоняя коррупционные отношения в какие-то разумные рамки. Потому что за один-два-три года эту проблему не решить, поэтому для начала по крайней мере эту коррупционную ренту свести к какому-то разумному минимуму", — считает Золотарев.

По его словам, сейчас в Украине мы наблюдаем обратную картину, когда коррупционная рента давно переплюнула времена Януковича.

"Что бы там не рассказывали о том, что происходило под руководством Клименко и Арбузова, нынешние составляют для них достойную конкуренцию. Поскольку для них власть является, прежде всего, средством зарабатывания денег, а не реализации идей политических программ", — заключил Золотарев.