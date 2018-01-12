Деньги Януковича и Al Jazeera. Бизнесмен Фукс прокомментировал ситуацию

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КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В обнародованной арабским телеканалом Al Jazeera схеме вывода из Украины денег окружением экс-президента Виктора Януковича фигурирует экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, олигарх Сергей Курченко, нардеп Александр Онищенко и бизнесмен Павел Фукс.

Согласно данным телеканала, наличность и облигации внутреннего государственного займа переводились на кипрскую компанию, а посредником была именно главный банкир Украины, которая на то время работала в компании Investment Capital Ukraine.

Бизнесмен из Харькова Павел Фукс отрицает факт покупки оффшора, но заявил, что на него много раз выходили с таким предложением.

"То, что касается меня, информация не то что некорректна, а на уровне слухов. Мне это когда-то реально предлагали, я обсуждал это, причем не один человек ходил "по рынку", но дальше обсуждения это не пошло", — заявил он в комментарии ТСН и уточнил, что с такими предложениями обращался не Курченко.

"Нет, с Курченко я не знаком", — заверил бизнесмен.

Фукс также отметил, что никогда не рассматривал вопрос о приобретении компаний, связанных с этим человеком. "Я даже названия компаний узнал из прессы, и когда ранее в прессе публиковались названия, я таких не помню. Мне предлагали когда-то только одну компанию", — сказал предприниматель.

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Он также опроверг существование общих дел и с беглым нардепом Онищенко, в том числе относительно и кипрских офшоров.

"Никогда его не составлял и наглядно увидел, только когда Онищенко задерживали и затем публиковались эти документы в прессе. Возможно, они готовили предложение для меня, но я даже не помню, предлагал ли он мне это", — пояснил Фукс.

По его словам, упомянутая в расследовании Al Jazееra кипрская компания ему не принадлежит, а украинских облигаций у него нет, никогда не было и покупать он их не планирует.

Материалы арабского телеканала предприниматель пояснил интересами конкурентов. "Это, видимо, многим выгодно. Я хочу инвестировать в некоторые проекты и, возможно, кому-то мешаю. Думаю, в рамках расследования в отношении Онищенко, поскольку я в этих материалах, меня куда-то впутывают", — предположил Фукс.

Издание отмечает, что Онищенко от комментариев отказался, но в интервью другим СМИ также опроверг факты, изложенные Al Jazееra.

"Все это выглядело бы разборками между беглецами и олигархами, если бы украинское государство не объявило деньги преступными и не вернуло бы их в государственный бюджет в рамках спецконфискации. В Генпрокуратуре не подтверждают обнародованных арабским телеканалом фактов, но намекают, что немало нынешних власть имущих хотели бы прибрать деньги Януковича или нажиться на этом процессе", — говорится в сюжете ТСН.

В то же время Валерия Гонтарева заявила, что не видит ничего плохого в том, что передавала в долг облигации госзайма украинскому бюджету. Несмотря на упреки в соучастии, она утверждает, что ее компания была лишь финансовым посредником, а ГПУ по этому делу ее не допрашивала.

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Как сообщалось, антикоррупционная организация Transparency International (TI) Украина требует опубликовать приговор Краматорского городского суда, которым конфискованы активы бывшего президента Виктора Януковича на сумму около 1,5 миллиарда долларов по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины.