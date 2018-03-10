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    Хосе Угаса

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Глава правления неправительственной организация по борьбе с коррупцией Transparency International Хосе Угас
    Украина получила транш МВФ по политическим мотивам - правозащитники
    18:19 16.09.2016
    1212Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    По словам председателя правления международной антикоррупционной сети Transparency International Хосе Угаса, если бы решение о предоставлении платежей формировалось на обычных условиях предоставления займа, то оно было бы отрицательным.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко попросил Transparency дать оценку законности его оффшора
    13:57 10.06.2016
    538"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Петр Порошенко "очень заинтересован в конструктивном взаимодействии с международными организациями", в частности, в том, чтобы получить независимую оценку соответствия его действий международным законам, сказал глава правления организации.
    Глава правления неправительственной организация по борьбе с коррупцией Transparency International Хосе Угас
    TI считает недостаточными шаги Киева по борьбе с коррупцией
    13:35 10.06.2016
    53Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    В Transparency International считают, что меры по борьбе с коррупцией в Украине воплощаются в жизнь без должной настойчивости, а потому "не дают возможности быстро получить нужный результат и эффективно пресечь коррупционные практики".
    Глава правления неправительственной организация по борьбе с коррупцией Transparency International Хосе Угас
    TI ответила на призыв Порошенко по активам экс-чиновников
    19:38 08.06.2016
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    Глава правления Transparency International Хосе Угас пообещал, что организация будет помогать украинским правоохранительным органам помочь вернуть незаконно выведенные за границу активы бывших украинских чиновников.
    Петр Порошенко
    Порошенко призвал TI помочь с возвращением активов экс-чиновников
    19:33 06.06.2016
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    Сообщается, что президент Украины Петр призвал руководителя Transparency International поспособствовать возвращению награбленного режимом Януковича в Украину.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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