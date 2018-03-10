По словам председателя правления международной антикоррупционной сети Transparency International Хосе Угаса, если бы решение о предоставлении платежей формировалось на обычных условиях предоставления займа, то оно было бы отрицательным.
Петр Порошенко "очень заинтересован в конструктивном взаимодействии с международными организациями", в частности, в том, чтобы получить независимую оценку соответствия его действий международным законам, сказал глава правления организации.
В Transparency International считают, что меры по борьбе с коррупцией в Украине воплощаются в жизнь без должной настойчивости, а потому "не дают возможности быстро получить нужный результат и эффективно пресечь коррупционные практики".
Глава правления Transparency International Хосе Угас пообещал, что организация будет помогать украинским правоохранительным органам помочь вернуть незаконно выведенные за границу активы бывших украинских чиновников.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".