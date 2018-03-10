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    Виталий Касько

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 73
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    Виталий Касько. Архивное фото
    Фигуранта скандала с Минобороны будет защищать экс-замгенпрокурора
    19:46 15.10.2017
    794Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Бывший заместитель генпрокурора Виталий Касько намерен защищать интересы компании "Трейд Коммодити", которая фигурирует в скандале с закупкой топлива для Минобороны.
    Виталий Касько. Архивное фото
    Прокуратура закрыла дело в отношении Касько
    13:47 16.01.2017
    70
    По данным столичной прокуратуры, в ходе расследования не было получено достаточно доказательств вины экс-заместителя генпрокурора Украины Виталия Касько.
    Владимир Арьев
    Касько провалил дело о возвращении Украине 50 млн евро - Арьев
    10:11 14.09.2016
    652Резонансные дела. Аваков, Кернес, Скорик
    Как заявил представитель парламентской фракции БПП, "была переписка между латвийскими правоохранителями и службами, которые возглавлял Виталий Касько, и ни одного положительного ответа от Генеральной прокуратуры тогда получено не было".
    Виктор Пшонка
    Пшонка может добиться компенсации ущерба за свой разграбленный особняк
    06:46 02.08.2016
    1112Дело Ефремова. Первый пошел?
    Как пояснил экс-заместитель генерального прокурора Виталий Касько, Пшонка, который до сих пор не является осужденным, может спокойно обращаться в суд и требовать возмещения причиненных ему убытков.
    Ленточки цветов государственного флага Украины
    Политика с грузинским акцентом. Партия Сакварелидзе-Касько
    17:46 29.06.2016
    701
    Вместо того, чтобы сформулировать внятную программу, принципы действий, концепцию реформ, показать, какой должна быть страна через год-два, в стране начинается формирование очередных лидерских проектов, указывают эксперты.
    Виталий Касько. Архивное фото
    ГПУ передала дело против Касько в Нацполицию
    18:48 25.06.2016
    68
    О передаче производства в отношении бывшего заместителя генерального прокурора Виталия Касько в Национальную полицию сообщил нынешний глава ГПУ Юрий Луценко.
    Виталий Касько. Архивное фото
    Суд арестовал квартиру экс-замгенпрокурора Касько
    18:52 31.05.2016
    270
    Виталий Касько добавил, что ищет квартиру в Печерском районе столицы для проживания "в течение неопределенного времени". Решение Печерского районного суда он назвал "очередным ляпом".
    Касько: дело против меня политически мотивировано
    Касько: дело против меня политически мотивировано 
    13:08 23.05.2016
    93
    Бывший заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько, которого подозревают в незаконном присвоении служебного жилья, заявил, что возбужденное против него дело политически мотивировано.
    Виталий Касько. Архивное фото
    Касько избран членом правления Transparency International
    09:38 30.04.2016
    1455
    Ключевым аргументом в поддержку кандидатуры Виталия Касько стали его высокие профессиональные качества и огромный опыт в расследовании дел, связанных с коррупционными преступлениями Виктора Януковича и его приспешников и возвращением коррупционных активов.
    Виталий Касько. Архивное фото
    Шокин фактически продолжает руководить ГПУ - Касько
    05:15 22.04.2016
    773Праздничное заявление Луценко
    Касько также отметил, что считает вызовы на допросы местью со стороны бывшего руководства ГПУ. По его мнению, Шокин не просто сохраняет влияние в ГПУ, он де-факто руководит Генпрокуратурой.
    Виталий Касько. Архивное фото
    Вызовы Касько в прокуратуру являются своеобразным запугиванием – Миселюк
    20:33 21.04.2016
    44Праздничное заявление Луценко
    Виталия Касько, экс-заместителя генпрокурора, продолжают вызывать на допросы в Генеральную прокуратуру. Впрочем, вызывают его как свидетеля. По мнению политолога Андрея Миселюка, эти вызовы – своеобразное запугивание Касько.
    Каско заявил, что против него готовят новые подозрения. Видео
    Касько заявил, что против него готовят новые подозрения 
    03:28 19.04.2016
    111Праздничное заявление Луценко
    Экс-заместителя генерального прокурора Виталия Касько вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру Украины по новому уголовному производству.
    Виталий Касько. Архивное фото
    Касько вызвали на новый допрос в ГПУ
    11:57 18.04.2016
    53
    Виталий Касько уточнил, что на допрос в Генеральную прокуратуру его вызвали по новому уголовному производству, в котором он проходит как свидетель. Допрос запланирован на 15.00 в понедельник.
    Виталий Касько. Архивное фото
    Адвокат: Касько обвиняют в том, в чем можно обвинить 90% прокуроров
    10:45 15.04.2016
    196
    Суд не отправит бывшего заместителя генпрокурора Виталия Касько в Лукьяновское СИЗО благодаря хорошей правовой позиции и большой поддержке общественности. Об этом в эфире 106 FM заявил адвокат Денис Овчаров.
    В Боярке силовики штурмуют базу с экс-ротой Торнадо
    Хроника 13 апреля: новый Кабмин, запрет Меджлиса, штурм базы "Торнадо"
    09:19 14.04.2016
    411
    Накануне коалиции удалось согласовать формат нового Кабмина, помимо этого Виталию Касько вручили ходатайство о заключении под стражу. Также вчера ГПУ опровергла обвинения премьера во взяточничестве, а НАБУ закрыло дело против главы НБУ.
    Виталий Касько. Архивное фото
    Касько рассказал о квартирах, из-за которых его преследует ГПУ
    08:42 14.04.2016
    910Праздничное заявление Луценко
    По словам Касько, в 2005 году он уволился из ГПУ, на то время не имея перспектив для профессионального роста там, а в 2007 году вернулся по приглашению ГПУ - на должность начальника управления.
    Виталий Касько. Архивное фото
    Бывшего заместителя Шокина Касько в четверг могут взять под стражу
    05:35 14.04.2016
    154Праздничное заявление Луценко
    Накануне Виталию Касько вручили ходатайство о заключении под стражу. Заседание суда по избранию ему меры пресечения начнется в 9.30. В суде могут присутствовать нардепы, готовые взять Касько на поруки.
    Виталий Касько. Архивное фото
    Найем заявил, что готов взять Касько на поруки
    18:48 13.04.2016
    598Праздничное заявление Луценко
    Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем сообщил, что подписал соответствующее обращение к суду и готов взять экс-первого зама генерального прокурора Украины Виталия Касько на поруки.
    Виталий Касько в ходе допроса в ГПУ
    Фотоитоги 13 апреля: допрос Касько, протест у ВР, обыск Mossack Fonseca 
    17:28 13.04.2016
    140Праздничное заявление Луценко
    Виталий Касько сообщил, что целью сегодняшнего вызова в Генеральную прокуратуру Украины "было вручение, по существу, ходатайства о заключении под стражу".
    Виталий Касько в ходе допроса в ГПУ
    Адвокат Касько: прокуратура требует ареста или залога в 1,8 млн грн
    16:02 13.04.2016
    203Праздничное заявление Луценко
    Бывшего заместителя генерального прокурора Украины могут взять под стражу или назначить залог в размере 1,8 миллиона гривен. Судебное заседание состоится 14 апреля в 9:30.
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