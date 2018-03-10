Как заявил представитель парламентской фракции БПП, "была переписка между латвийскими правоохранителями и службами, которые возглавлял Виталий Касько, и ни одного положительного ответа от Генеральной прокуратуры тогда получено не было".
Вместо того, чтобы сформулировать внятную программу, принципы действий, концепцию реформ, показать, какой должна быть страна через год-два, в стране начинается формирование очередных лидерских проектов, указывают эксперты.
Ключевым аргументом в поддержку кандидатуры Виталия Касько стали его высокие профессиональные качества и огромный опыт в расследовании дел, связанных с коррупционными преступлениями Виктора Януковича и его приспешников и возвращением коррупционных активов.
Виталия Касько, экс-заместителя генпрокурора, продолжают вызывать на допросы в Генеральную прокуратуру. Впрочем, вызывают его как свидетеля. По мнению политолога Андрея Миселюка, эти вызовы – своеобразное запугивание Касько.
Суд не отправит бывшего заместителя генпрокурора Виталия Касько в Лукьяновское СИЗО благодаря хорошей правовой позиции и большой поддержке общественности. Об этом в эфире 106 FM заявил адвокат Денис Овчаров.
Накануне коалиции удалось согласовать формат нового Кабмина, помимо этого Виталию Касько вручили ходатайство о заключении под стражу. Также вчера ГПУ опровергла обвинения премьера во взяточничестве, а НАБУ закрыло дело против главы НБУ.
Накануне Виталию Касько вручили ходатайство о заключении под стражу. Заседание суда по избранию ему меры пресечения начнется в 9.30. В суде могут присутствовать нардепы, готовые взять Касько на поруки.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".