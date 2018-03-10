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    Укртелеком

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 45
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    Ринат Ахметов. Архивное фото
    Кипрский суд существенно ограничил Ахметова в личных тратах
    23:38 09.01.2018
    331
    В решении суда по делу "Укртелекома" сказано, что ответчик может "пользоваться или распоряжаться денежной суммой в 20 000 евро в месяц для покрытия расходов на его проживания".
    Ринат Ахметов
    Группа СКМ обжалует решение о замораживании активов Ахметова
    01:21 06.01.2018
    258
    В заявлении компании говорится, что СКМ будет "активно защищаться в судах против безосновательного иска компании Raga Establishment Limited, в рамках которого было вынесено решение".
    Александр Рябченко
    Ситуация с "Укртелекомом" может оказаться непростой — Рябченко
    13:13 15.12.2017
    411
    Бывший глава Фонда госимущества Александр Рябченко считает, что кассационная жалоба еще может изменить ситуацию с “Укртелекомом".
    Офис Укртелекома на Оболони. Архивное фото
    Реприватизация "Укртелекома": за игры олигархов заплатит народ
    17:42 13.12.2017
    955Новая волна приватизации в Украине
    Национальный оператор связи "Укртелеком" в шаге от национализации. Апелляционный суд Киева оставил в силе решение первой судебной инстанции. Ринат Ахметов может лишиться контроля над компанией.
    На месте взрыва на газопроводе в Австрии
    Хроника 12 декабря: военная помощь от США, взрыв на газопроводе в Австрии
    09:29 13.12.2017
    409Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    Накануне президент Дональд Трамп подписал военный бюджет США, предусматривающий помощь Украине, ООН обновила данные по жертвам на Донбассе, а в Австрии взорвался один из крупнейших газопроводов Европы.
    Офис Укртелекома. Архивное фото
    Суд подтвердил возврат государству "Укртелекома" Ахметова – ФГИУ
    15:59 12.12.2017
    501
    Как сообщил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение суда по иску Фонда о расторжении договора купли продажи "Укртелекома".
    Офис Укртелекома на Оболони. Архивное фото
    В Украине исчезнет услуга отправки телеграмм
    12:00 23.11.2017
    1129
    Крупнейший в Украине оператор фиксированной связи отменяет услугу отправки телеграмм с 1 марта 2018 года.
    Офис Укртелекома
    Суд вернул приватизированный Ахметовым "Укртелеком" государству
    15:39 19.10.2017
    1578
    В "Укртелекоме" сообщили, что компания "ЕСУ" планирует оспорить в апелляционном суде решение Хозсуда Киева о расторжении приватизационного договора о покупке "Укртелекома" с Фондом государственного имущества Украины.
    Офис Укртелекома
    С "Укртелекома" в доход государства взыскали более 1 млн грн
    14:35 19.08.2017
    151
    Местная прокуратура Киева обратилась в Хозяйственный суд столицы о взыскании с общества "Укртелеком" средств за просрочку возврата объекта аренды, а также платы за фактическое пользование им.
    Офис Укртелекома. Архивное фото
    Суд снял арест с акций "Укртелекома"
    17:29 17.07.2017
    87
    В документе, опубликованном в Едином реестре судебных решений, сказано, что Апелляционный суд отменил решение суда на арест 100% корпоративных прав мобильного оператора "ТриМоб", принадлежащего "Укртелекому".
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    Украина плохо расследует дела против Януковича - Transparency International
    12:22 23.05.2017
    206
    Глава правления Transparency Internationa Хосе Угас заявил, что украинские правоохранители каждый раз называют разные суммы, которые якобы похитил экс-президент Янукович.
    Социальные сети запрещенные в Украине
    "Укртелеком", "Триолан" и lifecell закрыли доступ к запрещенным сайтам РФ
    12:28 19.05.2017
    1641Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    В службах поддержки абонентов телекоммуникационных провайдеров "Триолан", "Укртелеком" и мобильного оператора lifecell сообщили о блокировании ресурсов, попавших под санкции Киева.
    Офис Укртелекома. Архивное фото
    Страсти вокруг "Укртелекома". Пострадает ли Ахметов от рук власти
    17:58 17.05.2017
    1304
    Трудно прогнозировать, чем закончится попытка национализации "Укртелекома". Возможно, это просто сотрясения информационного воздуха, но есть основания предполагать, что таким образом попытаются разделить "Укртелеком" и повесить его долги на государство.
    Фонд государственного имущества Украины, архивное фото
    Фонд госимущества просит суд отменить приватизацию "Укртелекома"
    16:10 16.05.2017
    110
    Фонд государственного имущества Украины подал в Хозяйственный суд города Киева исковое заявление к ООО "ЕСУ", ОАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" о расторжении договора купли-продажи ОАО "Укртелеком" и взыскании пени в размере 2,17 млрд грн.
    Офис Укртелекома. Архивное фото
    "Укртелеком" приступил к блокированию попавших под санкции сайтов
    15:04 16.05.2017
    713Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Представитель "Укртелекома" сообщил, что работы по выполнению требований о запрете предоставления услуг доступа к попавшим под санкции российским сайтам будут проводиться поэтапно.
    Офис Укртелекома. Архивное фото
    Часть Днепропетровской и Донецкой областей осталась без телефонной связи
    14:15 11.05.2017
    492
    Как сообщили в "Укртелекоме", из-за повреждения кабелей нет междугородней связи для абонентов Днепра и Днепропетровской области, а также нет доступа в интернет для абонентов Мариуполя и Краматорска.
    Сергей Фурса
    Национализировать "Укртелеком" нельзя – Фурса
    19:14 15.04.2017
    986Новая волна приватизации в Украине
    Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса в эфире "ГС" подчеркнул, что приватизация "Укртелекома" в 2011 году была проведена непрозрачно, за деньги, взятые в государственных банках.
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Луценко: суд арестовал акции "Укртелекома" и "ТриМоба"
    22:07 13.04.2017
    433Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Печерский суд в целях обеспечения государственных интересов и возмещения убытков удовлетворил ходатайство ГПУ о наложении ареста на акции "Укртелекома" и "ТриМоб".
    Офис Укртелекома. Архивное фото
    "Укртелеком" прекратил обслуживание абонентов в ЛДНР
    20:33 08.04.2017
    1008Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Согласно информации пресс-службы ПАО "Укртелеком", в качестве причины для отказа от предоставления услуг компания указала "потерю контроля над телекоммуникационной сетью".
    Реприватизация Укртелекома: Ахметова пока не раскулачивают – Золотарев. Видео
    Золотарев: реприватизация "Укртелекома" - Ахметову ничего не грозит 
    05:33 02.04.2017
    1163
    По словам политолога, руководителя аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, очень сложно разобраться в антиолигархической политике президента Петра Порошенко.
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