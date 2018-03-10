Накануне президент Дональд Трамп подписал военный бюджет США, предусматривающий помощь Украине, ООН обновила данные по жертвам на Донбассе, а в Австрии взорвался один из крупнейших газопроводов Европы.
В "Укртелекоме" сообщили, что компания "ЕСУ" планирует оспорить в апелляционном суде решение Хозсуда Киева о расторжении приватизационного договора о покупке "Укртелекома" с Фондом государственного имущества Украины.
В документе, опубликованном в Едином реестре судебных решений, сказано, что Апелляционный суд отменил решение суда на арест 100% корпоративных прав мобильного оператора "ТриМоб", принадлежащего "Укртелекому".
Трудно прогнозировать, чем закончится попытка национализации "Укртелекома". Возможно, это просто сотрясения информационного воздуха, но есть основания предполагать, что таким образом попытаются разделить "Укртелеком" и повесить его долги на государство.
Фонд государственного имущества Украины подал в Хозяйственный суд города Киева исковое заявление к ООО "ЕСУ", ОАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" о расторжении договора купли-продажи ОАО "Укртелеком" и взыскании пени в размере 2,17 млрд грн.
Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса в эфире "ГС" подчеркнул, что приватизация "Укртелекома" в 2011 году была проведена непрозрачно, за деньги, взятые в государственных банках.
По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Печерский суд в целях обеспечения государственных интересов и возмещения убытков удовлетворил ходатайство ГПУ о наложении ареста на акции "Укртелекома" и "ТриМоб".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".