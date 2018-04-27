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    Судью и главу аппарата Подольского суда Киева задержали на взятке

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    По информации СМИ, двух работников суда задержали во время получения взятки в размере 10 тыс долларов за принятие позитивного решения по судебному делу.
    В Подольском суде задержали двух сотрудников на взятке $10 тыс
    УНН

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Главу аппарата Подольского районного суда, а также одного из судей задержали за получение взятки, передает УНН, со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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    Двух работников суда задержали во время получения взятки в размере 10 тыс долларов за принятие позитивного решения по судебному делу. 

    По словам собеседника агентства, в настоящее время в Подольском районном суде и за местом проживания обоих фигурантов дела проводятся сакционованые обыски. 

    Также, проверяется информация о причастности к указанному преступлению еще одного судьи данного суда, у которой тоже проводятся обыски. 

    Операцию проводят работники столичного главка СБУ совместно с САП и ГПУ.

    Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия согласился на арест судьи Голосеевского районного суда Киева Андрея Новака, у которого при обыске детективы НАБУ изъяли взятку, пистолет и кокаин.

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