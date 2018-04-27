Судью и главу аппарата Подольского суда Киева задержали на взятке

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Главу аппарата Подольского районного суда, а также одного из судей задержали за получение взятки, передает УНН, со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Двух работников суда задержали во время получения взятки в размере 10 тыс долларов за принятие позитивного решения по судебному делу.

По словам собеседника агентства, в настоящее время в Подольском районном суде и за местом проживания обоих фигурантов дела проводятся сакционованые обыски.

Также, проверяется информация о причастности к указанному преступлению еще одного судьи данного суда, у которой тоже проводятся обыски.

Операцию проводят работники столичного главка СБУ совместно с САП и ГПУ.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия согласился на арест судьи Голосеевского районного суда Киева Андрея Новака, у которого при обыске детективы НАБУ изъяли взятку, пистолет и кокаин.