ВСП разрешил арестовать судью, у которого нашли взятку, оружие и кокаин

НАБУ

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Высший совет правосудия согласился на арест судьи Голосеевского районного суда Киева Андрея Новака, у которого при обыске детективы НАБУ изъяли взятку, пистолет и кокаин, сообщили в пресс-центре ВСП.

В ВСП сообщили, что в представлении САП указано, что детективами Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 5 марта 2018 года по подозрению Андрея Новака в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 368 УК Украины.

"Новаку инкриминируется умышленное деяние, которое выразилось в просьбе предоставить и в получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение такой должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленной ей власти и служебного положения, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере, совершенное служебным лицом, которое занимает ответственное положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды", — отмечается в сообщении.

В представлении сказано, что есть риск того, что Новак может скрыватьс от органов правосудия, уничтожить важные документы и незаконно влиять на свидетелей, и, поэтому, его необходимо поместить под стражу.

ВСП пришел к выводу, что представление САП является мотивированным и его необходимо удовлетворить.

Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили 23 апреля судью Голосеевского районного суда г. Киева в момент получения им части взятки в размере $1000.