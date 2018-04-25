наверх
25.04.201818:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.18+ 0.05
  • EUR31.97- 0.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    ВСП разрешил арестовать судью, у которого нашли взятку, оружие и кокаин

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (387)

    (обновлено: )47
    Согласно решению Высшего совета правосудия, представление САП об аресте судьи Голосеевского районного суда Киева Андрея Новака является мотивированным и его необходимо удовлетворить.
    Киевского судью поймали на взятке
    НАБУ

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Высший совет правосудия согласился на арест судьи Голосеевского районного суда Киева Андрея Новака, у которого при обыске детективы НАБУ изъяли взятку, пистолет и кокаин, сообщили в пресс-центре ВСП.

    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН
    Портнов: зачем же задерживать судей Голосеевского суда?

    В ВСП сообщили, что в представлении САП указано, что детективами Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 5 марта 2018 года по подозрению Андрея Новака в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 368 УК Украины.

    "Новаку инкриминируется умышленное деяние, которое выразилось в просьбе предоставить и в получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение такой должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленной ей власти и служебного положения, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере, совершенное служебным лицом, которое занимает ответственное положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды", — отмечается в сообщении.

    В представлении сказано, что есть риск того, что Новак может скрыватьс от органов правосудия, уничтожить важные документы и незаконно влиять на свидетелей, и, поэтому, его необходимо поместить под стражу. 

    ВСП пришел к выводу, что представление САП является мотивированным и его необходимо удовлетворить.

    Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили 23 апреля судью Голосеевского районного суда г. Киева в момент получения им части взятки в размере $1000.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Священник православной церкви. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Киевского судью поймали на взятке
    Криминальные войны в Украине
    Пресс-конференция Н. Пашиняна в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата