В Одессе массово увольняются судьи

КИЕВ, 27 мар – РИА Новости Украина. В Приморском районном суде Одессы начали еженедельно увольняться судьи, сообщает Судебно-юридическая газета.

Согласно данным Высшего совета правосудия, 20 марта в отставку был уволен судья Приморского райсуда Игорь Терзи. В тот же день по собственному желанию ушли судьи Александр Турецкий и Олег Крикливый.

А уже 27 марта удовлетворили заявления об отставке судей Натальи Ильченко и Владимира Лабунского.

При этом на 3 апреля назначено рассмотрение заявление об увольнении по собственному желанию еще одного судьи Приморского райсуда Одессы Александра Луняченко.

Также, 5 апреля ВСП рассмотрит вопрос об увольнении судьи этого же суда Андрея Тарасова, который в декабре 2017 года был отстранен от осуществления правосудия за совершение дисциплинарного проступка.

Таким образом, только за пятнадцать дней Приморский райсуд Одессы уже лишился или может лишиться семи судей из 33 остававшихся к середине марта. При этом еще часть судей суда не имеют полномочий или находятся в отпусках по уходу за ребенком.

Ранее глава Верховного Суда Валентина Данишевская сообщала, что на рассмотрении Верховного Суда находится почти 105 тысяч дел.