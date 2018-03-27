В Верховном Суде сообщили об огромном потоке дел

КИЕВ, 27 мар – РИА Новости Украина. На рассмотрении Верховного Суда находится почти 105 тысяч дел, заявила глава суда Валентина Данишевская во время брифинга по поводу 100 дней работы ВС.

По ее словам, около 75 тысяч дел новый Верховный Суд получил от своих предшественников, 29 тысяч дел поступило в суд после начала его работы.

"С таким большим объемом дел не всегда справляется техника. Пока распределено между судьями 80 тысяч дел", — отметила Данишевская.

"Чемпионом" по количеству дел является Кассационный админсуд в составе Верховного Суда. В его распоряжении — около 40 тысяч дел.

"Во всех судах практически одинаковое количество судей, но распределение дел происходит неравномерно. Нагрузка на каждого судью хозяйственного кассационного суда составляет 30 дел, в админсуде — 200 дел. Есть дела от 2011 и 2013 года… Хотели бы справится быстрее с этим заданием, но понимаем, что скорость — это угроза качеству. Будем искать разумный баланс и рассматривать дела так, как сможем", — отметила Данишевская.

По ее словам, сначала судьи рассматривают более старые дела, потом новые.

"Рассмотрено более семи тысяч дел. Есть, возможно, и такие, которые возвращены или оставлены без рассмотрения, поскольку были пропущены сроки или работа адвокатов желает лучшего", — добавила глава Верховного Суда.

Ранее сообщалось, что Кассационный административный суд Верховного суда запретил гражданам отказываться от получения карточек удостоверения личности (ID-карточек) по религиозным убеждениям.