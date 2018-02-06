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    В мире

    Полиция Мальдив арестовала судей Верховного суда

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    Ситуация в республики обострилась после того, как руководители прокуратуры, полиции, вооруженных сил Мальдив сообщили, что имеют информацию о том, что Верховный суд может отстранить президента Абдуллу Ямина от власти.
    Полиция на Мальдивах
    Аvas

    КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина. Полиция Мальдив арестовала главного судью Верховного суда Абдулла Саида и судью Али Хамида, сообщает местное издание Аvas.

    По данным издания, на данный момент ведется расследование.

    Ранее полиция Мальдив задержала бывшего главу государства Момуна Абдула Гаюма.

    Накануне, 5 февраля, президент Мальдив Абдулла Ямин объявил режим чрезвычайного положения на 15 дней в республике после решения Верховного суда освободить ряд политических лидеров и распространения информации о возможном импичменте.

    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    strana.ua
    Фото дня. "Чемодан-вокзал-Мальдивы": перформанс у Администрации Порошенко

    Ранее руководители прокуратуры, полиции, вооруженных сил Мальдив сообщили, что имеют информацию о том, что Верховный суд может отстранить президента страны Абдуллу Ямина от власти, и заявили, что не будут подчиняться "неконституционному" решению. СМИ сообщали, что военное руководство на Мальдивах приказало дислоцированным на островах военным группам вернуться в мальдивскую столицу Мале.

    На прошлой неделе Верховный суд Мальдив постановил отменить приговоры ряду политических лидеров, включая бывшего президента страны Мохаммеда Нашида, а также восстановил членство в парламенте 12 оппозиционеров. Представители полиции позднее заявили, что вынуждены подчиняться судебному решению, после чего глава полиции был уволен, а парламент приостановил работу по соображениям безопасности.

    Президент страны Абдулла Ямин призвал Верховный суд отозвать свое решение об освобождении политиков. По мнению мальдивского лидера, решение суда незаконно, а отмена приговора угрожает национальной безопасности страны. Верховный суд заявил, что не нашел законных причин для того, чтобы власти отказались исполнять его решение.

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    Мохамед Нашид в 2008 году стал первым демократически избранным президентом Мальдивской Республики, но был свергнут в 2012 году и признан виновным в террористической деятельности в марте 2015 года. Согласно официальному обвинению, Нашид совершил ряд правонарушений, подпадающих под действие закона о терроризме. Арест и заключение бывшего президента вызвали осуждение со стороны международного сообщества, которое считает, что процедура не соответствовала стандартам ведения судебного дела.

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