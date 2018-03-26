Судья, разрешите похоронить

Валерий Смеян, обозреватель

В отечественных СМИ прошла информация об изменениях в правилах захоронения граждан. И тут же спровоцировала массовую панику людей различных вероисповеданий и особенно пожилых людей. О чем же речь?

С 15 марта 2018 года в Украине вступают в силу так называемые "поправки Лозового" к Уголовному кодексу. В соответствии с данными поправками, без разрешения судьи похоронить умершего даже дома человека будет невозможно. Об этом сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович. Он уверяет, что проблемы в таком случае коснутся очень многих украинцев. "…теперь через суды придется брать разрешение на экспертизу даже для тех, кто умер своей смертью", – сказал он.

"Что делать с трупом? Никто не понимает, где он будет лежать. В домашних условиях содержать невозможно. Без решения суда морги принимать тело для проведения вскрытия и первоочередной судебно-медицинской экспертизы не будут. Какой бы смертью ни умер человек: естественной или насильственной", – прокомментировал ситуацию экс-замглавы главного следственного управления МВД Украины Мамка.

А теперь немного статистики. За 2017-й год в Украине умерло более 600 тысяч человек. В этом, вероятно будет не меньше. То есть наши судьи, которые и так завалены делами и не способны рассмотреть их в срок теперь в довесок получат еще и "трупные". 600 тысяч в год или по 50 тысяч ежемесячно. Может в таких обстоятельствах, наряду с хозяйственными, административными и в будущем коррупционными, учредить специализированные "труподельные" суды? Будем тут пионерами планеты всей. Для удобства зал заседаний можно открыть прямо в морге.

На самом деле масштаб проблемы, которую создал нардеп-радикал Лозовой, украинским семьям еще только предстоит осознать. Особенно тем, кто проживает в селах. Собственно и городским не позавидуешь. Вместо организации похорон и достойных проводов покойного в последний путь, родственники будут обивать пороги судов, только для того чтобы запустить процедуру захоронения. А ведь без нужной справочки у нас никто не пошевелится. В такой ситуации естественно будет создано очередное пастбище для пасущихся на поле мздоимства. Хочешь решение суда по-быстрому, иди к доверенному посреднику судьи. Плати – и получай бумажку. Вобщем, если в Украине, похороны и так были не дешевым удовольствием, то теперь станут еще дороже.

О таком аспекте нововведения, как оскорбление чувств верующих, вообще и не задумывались. В Украине проживают не только христиане. Может Лозовой и не в курсе, что мусульман и иудеев по их погребальной трации должны похоронить в день смерти до заката солнца?

Хотя, где как не в Украине вводить коррупционный налог на смерть? Согласно данным Всемирного банка, в 2015 году Украины заняла вторую позицию мирового рейтинга смертности. По подсчетам организации, общий среднегодовой коэффициент смертности в Украине на 1000 населения равняется 14,9.

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При этом в мире наблюдается прямо противоположная тенденция. К 2015 году индекс смертности снизился до 7,645, в то время как еще 20 лет назад он находился на уровне 8,9.

Среди главных причин такого показателя Украины называются низкий уровень здравоохранения и пристрастие украинцев к алкоголю. Так, по данным Всемирного банка, 40 % смертей мужчин и 22 % женщин в возрасте от 20 до 64 лет происходят из-за злоупотребления алкоголем.

Собственно тотальное пьянство в Украине вовсе не дань национальным традициям. Алкоголем заливают состояние горя, в котором пребывает в последние три-четыре года большая часть украинцев.

По итогам исследования центра изучения общественного мнения Института Гэллапа в США Украина вошла в тройку самых несчастных стран мира вместе с Гаити и Южным Суданом. "Украина занимает третье место среди самых несчастных стран мира. Так, 41% населения находятся в бедственном положении. Это наивысший показатель, зафиксированный институтом Гэллапа среди стран бывшего СССР. В Украине преуспевает менее одного человека из десяти (9 %)", – отмечается в исследовании. Американцы обращают внимание на тот факт, что Украина – единственная европейская страна, которая попала в антирейтинг счастья. И это после четырех лет "усердия" Порошенко и его майданных соратников по реализации европейского выбора Украины.

Украину опередили только Южный Судан (47 %) и Гаити (43 %). Также 57 % граждан Украины заявили, что уровень их жизни снижается, а 46 % признались, что в прошлом году были случаи, когда им не хватало денег на пропитание.

Так что депутат Лозовой, предлагая свои поправки к Уголовному Кодексу в части изменения правил захоронения соотечественников опирался на самые последние данные о вымирании собственной нации и ее причинах. Видимо, рассуждая так: пьянство не искоренить, реформой Супрун здравоохранение не поднять, так с несчастной овцы хоть шерсти клок. Ведь уже очевидно, что похоронный бизнес в Украине в долгосрочной перспективе будет самым стабильным, имеющим тенденцию к росту и массовым. Как тут не порадеть за долю малую для судей, их помощников, секретарей и прочих причастных к таинству прощания с усопшим. В смысле продажи родственникам бумажек, без которых ни вскрыть, ни зарыть не позволено будет.

Ведь уже очевидно, что возможно очередные исследования ВБ, ВОЗ, Института Гэллапа покажут, что Украина стала абсолютным чемпионом мира по уровню смертности, единственной страной, где жители ощущают себя тотально несчастными и безуспешными. Нардеп Лозовой внес в эту тенденцию свою "авторскую" лепту. Правда в народе уже шутят, что следующий Майдан, с подачи соратника Ляшко будет самым радикальным. И назовут его "трупным". Потому как протестантами выступят покойники, свезенные со всей Украины под Раду, которых по причине отсутствия вердикта судьи не смогут захоронить до этапа полного разложения.