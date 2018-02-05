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    В Верховном Суде назвали незаконным применение "закона Савченко"

    (обновлено: )174
    Как уточняется, на данный момент в судах нет единой практики о возможности применения "закона Савченко" после его отмены, то есть после 20 июня 2017 года.
    Верховный суд Киева
    Украинское фото Носач Виталий

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Верховный Суд заявляет, что применение судами "закона Савченко" (закон о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дней в срок основного наказания) незаконно. Об этом журналистам сказала судья Верховного Суда (предыдущего состава) Галина Каныгина, передают "Украинские новости".

    Она отметила, что на данный момент в судах нет единой практики о возможности применения "закона Савченко" после его отмены, то есть после 20 июня 2017 года.

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    Тем не менее, по словам Каныгиной, Верховный Суд в одном из своих решений в октябре 2017 года указал, что применение "закона Савченко" на данный момент незаконно, и его действие не работает обратно во времени.

    "Это же не уголовная ответственность, не наказание, а только зачисление сроков содержания под стражей в определенной пропорции… То есть, он (закон) не может применяться. Это незаконно", — заявила судья.

    По ее мнению, разная практика применения закона связана с тем, что он плохо прописан и допускает разночтения.

    Также Каныгина допускает, что некоторые судьи не достаточно квалифицированы.

    20 июня 2017 года "закон Савченко" был отменен.

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