Савченко высоко оценила "закон имени себя"

"Закон Савченко" не был плохим, проблема заключалась в том, что народные депутаты проголосовали за него единогласно, но не довели реформу правосудия до конца, заявила внефракционный нардеп Надежда Савченко.

"В который раз повторяю, что мне не стыдно за "закон Савченко". Ведь этот закон установил очень много справедливости, хотя это совершенно не афишировалось. По нему освободили тех людей, которых задерживали нечестно, которых хотели сломать и забрать их бизнес, которых еще коррумпированное милицейское государство Януковича сажало в тюрьму", — сказала Савченко в эфире телеканала ZIK.

По ее словам, таких людей удерживали в СИЗО очень долго без вынесения приговора, "ведь дела против них разваливались, так как не было никаких доказательств".

"Этот закон установил уровень справедливости, когда люди, дела которых долго не расследовались, смогли выйти на свободу. Безусловно, этот закон был равным для всех, поскольку по Конституции не мог действовать избирательно. Поэтому под его действие попали и те люди, которые действительно были виноваты", — констатировала нардеп.

В то же время Савченко отметила, что в этом аспекте возникает вопрос к правосудию.

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"Этот закон был создан для того, чтобы должным образом начали работать следствие и прокуратура, а дела расследовались в разумные сроки. Закон не был плохой, зато плохо было то, что депутаты, пытаясь пропиариться, проголосовали за него единогласно, но потом не сделали то, что я просила — до конца реформировать судебную систему", — резюмировала она.

Напомним, 21 июня пошлого года вступил в силу закон, который отменяет возможность пересчета срока тюремного заключения по "закону Савченко" (закон о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дней в срок основного наказания).