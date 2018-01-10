Убийце Гонгадзе пересчитали тюремный срок за "законом Савченко"

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Алексею Пукачу, который осужден за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, пересчитали срок, который он уже отбывает. Все благодаря "закону Савченко", когда один день предварительного заключения засчитывается как два дня в срок основного наказания.

Ходатайство о перечислении срока подал адвокат Пукача. Решение суда о пересчете вступило в силу 15 декабря 2017 года, передают "Украинские новости".

В материалах суда говорится, что подсудимый находился в следственном изоляторе с 21 июля 2009 года по 6 января 2016 года, то есть около 6,5 лет. Суд удовлетворил ходатайство и перечислил 6,5 лет предварительного заключения как 13 лет основного наказания Пукача. Таким образом, на 10 января 2017 года приговоренный отбыл уже более 14 лет тюремного заключения.

Стоит добавить, что бывший начальник департамента наружного наблюдения Министерства внутренних дел Алексей Пукач отбывает пожизненное лишение свободы. Однако в течение отбывания пожизненного лишения свободы законодательством установлено конкретные временные показатели, окончание которых меняет правовой статус осужденного. В частности, речь идет о возникновении у осужденного права на подачу ходатайства о помиловании после отбытия им не менее 20 лет назначенного наказания.

Кроме того, согласно части 2 статьи 87 Уголовного кодекса, актом помилования может быть произведена замена осужденному назначенного судом наказания в виде пожизненного лишения свободы на лишение свободы на срок не менее 25 лет.

Георгий Гонгадзе в апреле 2000 года основал интернет-издание "Украинская правда", в котором резко критиковал политику бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Несколько месяцев подряд Гонгадзе сообщал Генеральной прокуратуре Украины об угрозах неизвестных в свой адрес. В сентябре того же года журналист пропал без вести по пути с работы домой. Спустя две недели его обезглавленное тело нашли в Таращанском лесу Киевской области.