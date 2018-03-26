Верховный суд запретил отказываться от ID-карт по религиозным убеждениям

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Кассационный административный суд Верховного суда запретил гражданам отказываться от получения карточек удостоверения личности (ID-карточек) по религиозным убеждениям.

Об этом "Украинским новостям" сообщила представитель пресс-службы суда.

"Сегодня Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отказал в удовлетворении иска", — сообщила она.

Иск был рассмотрен Верховным судом как образцовое дело.

Таким образом, решение Верховного суда по этому делу является обязательным и подлежит исполнению во всех аналогичных судебных спорах.

Ранее в Государственной миграционной службе сообщили, что обязанности относительно замены паспорта-книжки на ID-карточку до какой-либо даты законодательством не предусмотрено.

В конце ноября премьер Украины Владимир Гройсман предложил украинцам путешествовать в Грузию по ID-карточкам.