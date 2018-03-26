наверх
26.03.201816:02
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.01
  • EUR32.43+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Общество

    Верховный суд запретил отказываться от ID-карт по религиозным убеждениям

    (обновлено: )6001
    Решение Верховного суда по отказу от получения ID-карточек по религиозным убеждениям является обязательным и подлежит исполнению во всех аналогичных судебных спора.
    ID-карта
    УНИАН

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Кассационный административный суд Верховного суда запретил гражданам отказываться от получения карточек удостоверения личности (ID-карточек) по религиозным убеждениям.

    ID-карта
    УНИАН
    Проблем прибыло. ID-карта вместо паспорта

    Об этом "Украинским новостям" сообщила представитель пресс-службы суда.

    "Сегодня Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отказал в удовлетворении иска", — сообщила она.

    Иск был рассмотрен Верховным судом как образцовое дело.

    Таким образом, решение Верховного суда по этому делу является обязательным и подлежит исполнению во всех аналогичных судебных спорах.

    Ранее в Государственной миграционной службе сообщили, что обязанности относительно замены паспорта-книжки на ID-карточку до какой-либо даты законодательством не предусмотрено. 

    В конце ноября премьер Украины Владимир Гройсман предложил украинцам путешествовать в Грузию по ID-карточкам.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Флаг Польши
    Отравление Скрипаля. Британия против России