А судьи-то кто? О призрачной борьбе с коррупцией

Валерий Смеян, обозреватель

Пока Кабинет Министров готовится к "посевной" своих реформ, некоторые из них, затеянные с подачи ЕС и США, приносят свои первые плоды. Так, одно из ведущих "колес" антикоррупционной "телеги" в Украине, несмотря на все попытки Вятровича запретить празднование 8-го марта, решилось публично поздравить всех своих женщин-клиентов, разместив у себя на странице в Facebook поздравительный адрес следующего содержания:

"Дорогие женщины, Национальное агентство поздравляет вас с наступающим праздником весны и красоты! И напоминает: если Ваш любимый подарит Вам золотое кольцо, стоимость которого превышает 8810 гривен, не забудьте указать его в декларации за 2018 год в разделе: "Доходы, в том числе подарки", — говорится в сообщении.

НАПК также отмечает: "если Вам повезло еще больше и ваше новое кольцо сверкает бриллиантом стоимостью более 88 100 гривен, позвольте нам порадоваться за Вас — сообщите НАПК о существенных изменениях в Вашем имущественном состоянии до 18 марта".

"Если же дела у вашего мужа в прошлом году шли намного лучше, чем у страны в целом, и он подарил Вам целый ювелирный гарнитур, стоимость которого превышает 176 200 грн, не забудьте также похвастаться им в следующем году и в разделе "Ценное движимое имущество" декларации", — предупреждает НАПК декларантов.

Очень креативно нужно сказать. Впрочем, нашим дорогим женщинам из депутатского или чиновничьего корпуса беспокоиться по поводу дальнейших проверок «подарков» в Международный женский день 8-го марта со стороны Агентства не стоит. Вносить в декларации можно сколько угодно и все, что угодно. За все время своего существования НАПК из полутора миллиона поданных деклараций проверило всего 117! Так, что очередь до вашей, при таких темпах, может и дойдет в следующем тысячелетии.

Такой объем и оперативность НАПК даже стали причиной угроз со стороны ЕС лишить нас режима "безвиз". Ведь на момент действия программы подготовки к получению этого статуса от Евросоюза, создание и функционирование НАПК было одним из требований обязательных к исполнению. Киев естественно подчинился, Агентство создал, но вот запустить систему автоматической проверки поданных деклараций как-то не случилось. Потому, судя по числу проверенных 117 деклараций, сотрудники НАПК свою деятельность ведут по-старинке: пишут запросы, осуществляют поквартирный или подомовой опрос соседей декларантов на предмет числа машин, их марок, количества бассейнов, страусов в личном зоопарке и пр. Короче, мучаются бедолаги. Ну и для упрощения своей жизни придумывают вот такие откровенно глупые поздравления. Хотя, если продолжать логику НАПК, то почему выделили из общего числа праздников только 8-е марта. А колядки, а Новый год, а Пасха? Еще можно ввести по образцу США День благодарения. И не раз в году. Ну так, чтобы какой-нибудь чиновник или депутат мог в своей декларации написать, мол не взятку получил, а индюшку, фаршированную американскими рублями. На День благодарения от избирателей. Или — односельчан, однополчан…

К слову, запуск системы автоматической проверки деклараций со стороны НАПК был одним из ключевых требований Брюсселя для получения макрофинансовой помощи Киевом в 2017-м году. Не исполненным, естественно. И перекочевавшим в новый пакет требований ЕС для выделения очередной помощи в 2018-м году. Правда с той же перспективой саботажа Украиной. Странно, что коррупционеры из Брюсселя так "жестоки" к своим собратьям из Киева. Удивлены такой постановкой вопроса?

Тогда немного информации о масштабах деятельности "партии патриотов взяток" из Евросоюза. Наши рядом с ними просто «мелочь по карманам тырят». И, пожалуй, могли бы поучиться у своих европейских коллег-кураторов. В смысле масштабов хищений и откатов. Может именно по этой причине Петр Алексеевич так "бредит" вхождением в Евросоюз Украины. Ведь это шанс лично для него оказаться у такого "корыта" бабла, через, например, работу чиновником в Брюсселе, что воровство из нашего госбюджета — просто сбор нищего на паперти после воскресной службы. Если же по возрасту не поспеет, то можно и для деток такую европерспективу заложить.

Совместный доклад европейского антикоррупционного агентства OLAF и директората юстиции Евросоюза содержит следующие выводы о коррупции в ЕС: "Коррупция в европейских структурах достигла небывалых масштабов. Если раньше годовой объем хищений из европейских фондов составлял сотни миллионов евро, то теперь он исчисляется миллиардами……от коррупции страны ЕС ежегодно теряют 323 млрд евро, что составляет почти одну треть предложенного ЕС семилетнего бюджета на 2014-2020 годы. Полицией и прокуратурой стран союза по статьям "Злоупотребление служебным положением» и "Взятка" в 2013 году возбуждено уже 67 800 уголовных дел".

Это рекордное количество за всю историю ЕС. Пока. Но кто ж на достигнутом остановится?

Оценка суммы потерь от коррупции в ЕС в 323 млрд евро в год была предоставлена антикоррупционным агентством Евросоюза OLAF. Еврокомиссия (высший орган Евросоюза) официально признала величину коррупционного ущерба равной как минимум 120 млрд евро в год (отметив, что реальная цифра, "вероятно, гораздо больше"). Эта сумма примерно равна годовому бюджету Евросоюза. Оценка в 120 млрд евро при этом не включает коррупцию в общеевропейских органах власти ЕС, которая также имеет существенные размеры. Так, например, в 2012 г. со счетов властей ЕС при невыясненных обстоятельствах исчезло 4,8 % средств бюджета, в 2011 г. — 3,9 %.

В 2013 году по данным Европейской счётной палаты (ЕСП) страны-члены Евросоюза ошибочно потратили почти 7 миллиардов евро. Речь идёт о таких тратах, как выделение средств на обработку земель, непригодных для сельского хозяйства. При этом ЕСП не считает это неэффективным расходованием средств, растратами или мошенничеством.

Одним словом, умеют в ЕС не хуже нашего присваивать деньги налогоплательщиков на личные, так сказать, нужды. И это при том, что антикоррупционных структур там куда больше, возможности их куда мощнее, чем у наших, доморощенных.

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Странно, что официальный Киев, которого регулярно уличают в нежелании воевать с местной коррупцией не ставит перед еврокураторами вопрос: а судьи кто? Или не по чину так общаться с "благодетелями"?